Число задержанных в Армении оппозиционеров выросло до 237

03 мая 2022, 19:20

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209 активистов сегодня были задержаны за неповиновение полиции в Ереване, еще 28 человек доставлены в участки в регионах Армении, сообщила республиканская полиция.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром оппозиционеры возобновили в Ереване акции неповиновения, в частности, они заблокировали несколько улиц. По данным полиции Армении, к 15.00 (14.00 мск) Ереване сегодня были задержаны 155 участников акций протеста за неповиновение полиции, еще 14 человек доставлены в участки Гегаркуникской и Араратской областей, сообщили в ведомстве.

Утром 2 мая оппозиция в Ереване объявила о проведении акций неповиновения и заблокировала более десятка городских улиц. К 13.00 мск, по данным полиции Армении, было задержано 244 человека. Также протестующие провели в Ереване шествие по центральным улицам, требуя отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. По данным "Союза информированных граждан", 2 мая в акциях в Ереване принимало участие до четырех тысяч человек. Оппозиция объявила о планах парализовать 3 мая движение по всей стране.

В течение всего дня по состоянию на 18.00 (17.00 мск) в Ереване и в регионах полиция задержала 237 активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ Зарзанд Габриелян.

По его словам, 209 активистов задержаны в Ереване, остальные 28 – в регионах. "Их всех подвергли приводу за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неповиновение законному требованию полиции". После составления протокола они все будут освобождены", - сказал он

Статья 182 КоАП Армении предусматривает штраф в 50-кратном размере установленной минимальной заработной платы.

"Кавказский узел" также писал, что возмущения в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля. 1 мая в Ереван пришли участники шествий оппозиции из четырех областей Армении, они примкнули к противникам Пашиняна, собравшимся в столице. Протестующие собрались на площади Франции и объявили об активной фазе своих акций против властей страны.

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