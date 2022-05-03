Полиция Армении подтвердила задержание 169 активистов на акциях протеста

03 мая 2022, 15:54

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В Ереване сегодня задержаны 155 участников акций протеста за неповиновение полиции, еще 14 человек доставлены в участки Гегаркуникской и Араратской областей, сообщили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром оппозиционеры возобновили в Ереване акции неповиновения, в частности они заблокировали несколько улиц. По данным полиции Армении, к 12.00 (11.00 мск) 117 человек были задержаны на акциях протеста в Ереване за неповиновение требованиям полицейских, сообщил представитель полиции. По данным оппозиции, в участки доставлено не менее 250 активистов.

Утром 2 мая оппозиция в Ереване объявила о проведении акций неповиновения и заблокировала более десятка городских улиц. К 13.00 мск, по данным полиции Армении, было задержано 244 человека. Также протестующие провели в Ереване шествие по центральным улицам, требуя отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. По данным "Союза информированных граждан", 2 мая в акциях в Ереване принимало участие до четырех тысяч человек. Оппозиция объявила о планах парализовать 3 мая движение по всей стране.

В полицейские участки доставлены 169 участников протестных акций за неподчинение законному требованию полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции Армении. По его словам, к 15.00 (14.00 мск) 155 активистов были задержаны в Ереване. Шесть человек доставлены в полицейский участок в Араратской области Армении, еще восемь - в Гегаркуникской области.

Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян сообщил, что сегодня были перекрыты дороги не только в Ереване, но и в Ванадзоре, Вайке, Севане и других городах. "Полиция пытается воспрепятствовать нашему протесту своими задержаниями, но у них не получится, мы сильные, и мы добьемся победы", - заявил Ванецян.

В Ереване продолжаются акции неповиновения. Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян анонсировал митинг в 19.00 (18.00 мск) на площади Франции.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. Протестующие требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку Пашиняна и его правительство.

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