Кавказский узел

14:58, 12 апреля 2026

Участники акции в Ереване потребовали освободить Давида Минасяна

Участники акции в поддержку Давида Минасяна. Скриншот фото Armenia Today от 12.04.26, https://t.me/armtoday/101657.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты на акции в Ереване потребовали освободить 18-летнего Давида Минасяна, арестованного после  инцидента в церкви с участием премьер-министра, или избрать для юноши меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как писал "Кавказский узел", трое подозреваемых в хулиганстве в вмешательстве в деятельность политического лица задержаны в Ереване после конфликта с премьер-министром Николом Пашиняном в церкви Святой Анны. После литургии, когда премьер-министр в сопровождении охраны направлялся к выходу, один из присутствующих приблизился к нему и, сказав: "Не смотри на меня так!", совершил резкое движение рукой в сторону премьера, пишет издание. Двое из задержанных - братья-близнецы, школьники, они уже достигли совершеннолетия.

29 марта в соцсетях распространилось видео инцидента, произошедшего во время литургии в церкви Святой Анны в Ереване. https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/422008

После инцидента были задержаны 18-летние, ученики школьного выпускного класса, близнецы Давид и Микаэл Минасяны, и Геворг Геворгян. 1 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 18- летнего Давида Минасяна сроком на два месяца по части 1 статьи 297 УК РА (хулиганство) и часть 3 статьи 452 УК РА (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). Микаэл Минасян и третий фигурант - Геворг Геворгян отпушены под подписку о невыезде и залог. 6 апреля, у здания Генеральной прокуратуры Армении акцию с требованием свободы Давиду Минасяну провели его одноклассники. Они заявили, что «содержание школьника под стражей – это жестокая мера», и что «правосудие не должно превращаться в расправу над молодежью».

 9 апреля у здания Генеральной прокуратуры Армении активисты передали требование Генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян - освободить Давида Минасяна или применить к нему альтернативную меру пресечения. Они сообщили, что собрали более 4000 подписей под заявлением к Омбудсмену Армении Анаит Манасян, с требованием вмешаться в ситуацию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Двухчасовая молчаливая акция прошла днем 12 апреля во дворе церкви Святой Анны. Организаторами выступило Молодежное крыло национально–гражданского объединения "АйаКве". В ходе акции у большинства молодых людей были связаны руки и закрыты рты, в знак ограничения свободы и прав, а другая часть держала плакаты с фотографией Давида Минасяна и надписями: «Свободу Давиду Минасяну», «Граждане Армении беззащитны», «Все с Давидом Минасяном», «Требуем свободно молиться в церкви», «Завтра с каждым такое может случится», «Когда попираешь веру, не жди уважения».

Адвокат Лусине Мартиросян сообщала, что в день ареста Давиду Минасяну стало плохо, он потерял сознание и был госпитализирован, после был перевезен в УИУ «Армавир». 3 апреля Минасяна перевели в УИУ «Абовян», откуда направили в медицинский центр Абовяна, а затем госпитализировали в ереванский медцентр «Наири», где находится по сей день. Адвокат рассказала, что в ходе медицинского обследования Минасяна выявлены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, по сей день улучшений его состояния не зафиксировано».

Представитель «АйаКве» Анна Ялоян подчеркнула, что для участия в акции в Ереван приехали молодые люди из всех регионов Армении. «Наша акция молчаливая, но это громкое молчание о том, что все что произошло – это ненормально, и нельзя мирится с нарушением прав человека», - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

«Необходимо, чтоб все общество поднялось для свободы Давида Минасяна, что станет показателем, что возможно добиться справедливости, защиты своих прав», - указала участница акции Саида Погосян.

"Мы пришли на акцию, чтоб требовать справедливости для Давида Минасяна, и защиты его прав. Он не является зачинщиком конфликта – все началось с того, что людей в церкви начали грубо толкать, притеснять, и это во время литургии», - подчеркнула участница акции, студентка Анаит Когорян.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

