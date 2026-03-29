Два человека задержаны в Ереване после конфликта с Пашиняном

Двое подозреваемых в хулиганстве задержаны в Ереване после конфликта с премьер-министром Николом Пашиняном в церкви Святой Анны.

Два человека задержаны в связи с инцидентом с участием премьер-министра Никола Пашиняна, произошедшем сегодня в ереванской церкви Святой Анны, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"Сотрудники полиции МВД задержали двух человек по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица", - приводит его слова "Новости-Армения".

Сегодня после литургии, когда премьер-министр в сопровождении охраны направлялся к выходу, один из присутствующих приблизился к нему и сказав: «Не смотри на меня так!», совершил резкое движение рукой в сторону премьера, пишет издание. Какую роль в инциденте сыграл второй задержанный, в публикации не уточняется.

"Кавказский узел" писал также о других случаях преследования противников премьер-министра. Так, 23 марта стало известно, что обвинение по уголовной статье предъявлено жителю Армении, который выразил желание, чтобы беспилотник сбил самолет, в котором летел Никол Пашинян.

В конце февраля по обвинению в оскорблении Пашиняна был арестован блогер Айк Егян.

В мае 2025 года жительница Еревана была заподозрена в публичных призывах к насилию из-за комментария под статьей про Никола Пашиняна про сдачу территорий страны.

В августе 2024 года силовики задержали 71-летнего жителя Еревана Альберта Арстамяна, бросившего яблоко из окна квартиры на девятом этаже жилого дома, когда премьер-министр Никол Пашинян приехал туда в гости к родственнику. Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, но суд оправдал его.

Арстамян признался, что не ожидал оправдательного приговора. Он отметил, что не сожалеет о содеянном, и пояснил, что, бросив яблоко в премьера, выразил свой протест против его политики.