Житель Армении обвинен в призывах к насилию за проклятие в адрес Пашиняна
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Обвинение в призывах к насилию предъявлено жителю Армении, который пожелал, чтобы в самолет, в котором летел премьер-министр Никол Пашинян с супругой, врезался беспилотник.
Гражданин Армении С.А. обвинен за проклятие в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.
В декабре прошлого года в соцсети Facebook* был опубликован пост о том, что самолет, где летел Пашинян и его супруга Анна Акопян, не смог приземлиться в Москве. Упомянутый гражданин выразил желание, чтобы беспилотник сбил самолет, пишет 23 марта News.am.
Следственный комитет Армении инициировал производство по пункту 3 части 2 статьи 330 УК Армении (публичные призывы к насилию, оправдание или пропаганда насилия в интернете), через три месяца С.А. было предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения в отношении мужчины избран запрет на отсутствие, то есть запрет покидать место жительства или иное определенное место.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце февраля по обвинению в оскорблении Пашиняна был арестован блогер Айк Егян, известный в TikTok как "Айвазовский".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.