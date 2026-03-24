Житель Армении обвинен в призывах к насилию за проклятие в адрес Пашиняна

Обвинение в призывах к насилию предъявлено жителю Армении, который пожелал, чтобы в самолет, в котором летел премьер-министр Никол Пашинян с супругой, врезался беспилотник.

Гражданин Армении С.А. обвинен за проклятие в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

В декабре прошлого года в соцсети Facebook* был опубликован пост о том, что самолет, где летел Пашинян и его супруга Анна Акопян, не смог приземлиться в Москве. Упомянутый гражданин выразил желание, чтобы беспилотник сбил самолет, пишет 23 марта News.am.

Следственный комитет Армении инициировал производство по пункту 3 части 2 статьи 330 УК Армении (публичные призывы к насилию, оправдание или пропаганда насилия в интернете), через три месяца С.А. было предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения в отношении мужчины избран запрет на отсутствие, то есть запрет покидать место жительства или иное определенное место.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце февраля по обвинению в оскорблении Пашиняна был арестован блогер Айк Егян, известный в TikTok как "Айвазовский".