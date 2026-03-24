×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:40, 24 марта 2026

Житель Армении обвинен в призывах к насилию за проклятие в адрес Пашиняна

Комментатор и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение в призывах к насилию предъявлено жителю Армении, который пожелал, чтобы в самолет, в котором летел премьер-министр Никол Пашинян с супругой, врезался беспилотник.

Гражданин Армении С.А. обвинен за проклятие в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

В декабре прошлого года в соцсети Facebook* был опубликован пост о том, что самолет, где летел Пашинян и его супруга Анна Акопян, не смог приземлиться в Москве. Упомянутый гражданин выразил желание, чтобы беспилотник сбил самолет, пишет 23 марта News.am.

Следственный комитет Армении инициировал производство по пункту 3 части 2 статьи 330 УК Армении (публичные призывы к насилию, оправдание или пропаганда насилия в интернете), через три месяца С.А. было предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения в отношении мужчины избран запрет на отсутствие, то есть запрет покидать место жительства или иное определенное место.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце февраля по обвинению в оскорблении Пашиняна был арестован блогер Айк Егян, известный в TikTok как "Айвазовский".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше