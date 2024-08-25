Житель Еревана задержан за брошенное в Пашиняна яблоко

25 августа 2024, 03:31

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В Ереване задержан 71-летний мужчина, который бросил в премьер-министра Никола Пашиняна яблоко.

24 августа Никол Пашинян приехал в ереванский административный округ Канакер-Зейтун в гости к родственнику.

Во время визита из окна многоэтажки в Пашиняна жилец дома бросил яблоко. Об этом сообщил его сосед, пишет News.am.

Силовики провели обыск в доме. Личность мужчины, который кинул в премьер-министра яблоко, установлена, он задержан. Это проживающий на девятом этаже в том же доме 71-летний Альберт Арстамян. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Армении (хулиганство).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2023 года во время поездки в Вайоцдзорскую область в Никола Пашиняна бросила зонт беженка из Бердзора. Она была обвинена во вмешательстве в службу государственного чиновника или его политическую деятельность.

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