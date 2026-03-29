19:58, 29 марта 2026

Число задержанных после инцидента с Пашиняном в церкви достигло трех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий человек задержан по уголовному делу о хулиганстве и вмешательстве в деятельность должностного лица после инцидента в церкви с премьер-министром Армении. По данным СМИ, двое задержанных - школьники.

Как писал "Кавказский узел", двое подозреваемых в хулиганстве задержаны в Ереване после конфликта с премьер-министром Николом Пашиняном в церкви Святой Анны. После литургии, когда премьер-министр в сопровождении охраны направлялся к выходу, один из присутствующих приблизился к нему и, сказав: "Не смотри на меня так!", совершил резкое движение рукой в сторону премьера, пишет издание.

В связи с инцидента в церкви Святой Анны возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 (хулиганство) и части 3 статьи 452 (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица) Уголовного кодекса Армении. Задержаны три человека, сообщило «Арменпресс» со ссылкой на  Следственный комитет Армении.

Двое из задержанных — братья-близнецы, школьники, сообщило News.Am. по данным агентства, они уже достигли совершеннолетия.

Полиции не нужны дополнительные распоряжения для выполнения своих обязанностей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос агентства в связи с задержанием молодых людей после инцидента в церкви.

"Кавказский узел" писал также о других случаях преследования противников премьер-министра. Так, 23 марта стало известно, что обвинение по уголовной статье предъявлено жителю Армении, который выразил желание, чтобы беспилотник сбил самолет, в котором летел Никол Пашинян.

В конце февраля по обвинению в оскорблении Пашиняна был арестован блогер Айк Егян.

В мае 2025 года жительница Еревана была заподозрена в публичных призывах к насилию из-за комментария под статьей про Никола Пашиняна про сдачу территорий страны.

В августе 2024 года силовики задержали 71-летнего жителя Еревана Альберта Арстамяна, бросившего яблоко из окна квартиры на девятом этаже жилого дома, когда премьер-министр Никол Пашинян приехал туда в гости к родственнику. Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, но суд оправдал его.

Арстамян признался, что не ожидал оправдательного приговора. Он отметил, что не сожалеет о содеянном, и пояснил, что, бросив яблоко в премьера, выразил свой протест против его политики.

Автор: "Кавказский узел"

