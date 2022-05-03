Число задержанных в Ереване активистов достигло 117

03 мая 2022, 13:21

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117 человек задержаны на акциях протеста в Ереване за неповиновение требованиям полицейских, сообщил представитель полиции. По данным оппозиции, в участки доставлено не менее 250 активистов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром оппозиционеры возобновили в Ереване акции неповиновения, в частности они заблокировали несколько улиц. По данным полиции Армении, к 10.00 по времени Еревана [09.00 мск] за неповиновение полиции было задержано 70 человек. Во время протестов в Ереване силовики задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Также необоснованным приводам подверглись и другие активисты, хотя акции протеста носят исключительно мирный характер, заявили в армянской оппозиции.

Утром 2 мая оппозиция в Ереване объявила о проведении акций неповиновения и заблокировала более десятка городских улиц. К 13.00 мск, по данным полиции Армении, было задержано 244 человека. Также протестующие провели в Ереване шествие по центральным улицам, требуя отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. По данным "Союза информированных граждан", 2 мая в акциях в Ереване принимало участие до четырех тысяч человек. Оппозиция объявила о планах парализовать 3 мая движение по всей стране.

В полицейские участки Еревана, по данным на 12.00 (11.00 мск), доставлены 117 человек за неподчинение законному требованию полиции, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил о задержании около 250 оппозиционеров. Его слова подтвердил глава оппозиционной парламентской фракции Артур Ванецян. Он добавил, что "не обращают внимания на задержания и заявления властей по поводу их протестов. "Наша главная цель - остановить поражения Армении, в противном случае мы потеряем всю страну", - заявил Артур Ванецян.

Спикер парламента Ален Симонян в ходе сегодняшнего мини-брифинга в парламенте поблагодарил полицейских "за добросовестное исполнение своих обязанностей, благодаря чему защищаются права остальных граждан Армении". Действия полицейских Симонян назвал "соразмерными". Он отметил, что внутриполитического кризиса в стране нет. Оппозиция, проигравшая на выборах в 2020 году, сейчас пытается "теми же лицами, той же агрессией и теми же лозунгами поднять какую-то волну протеста", заявил Симонян.

"У оппозиции нет никаких предложений для граждан, нет никаких планов и программы для развития страны. Власти всегда открыты и готовы сотрудничать с ними, обсудить всякие вопросы, в том числе свою готовность к обсуждениям с оппозицией выразил и премьер, однако, боюсь, оппозиция отвергла это предложение, поскольку это привело бы ее к тупику", - отметил Симонян.

Активные действия оппозиции всегда совпадают либо с визитами руководства страны в Москву, Брюссель, либо с эскалацией на границе, добавил Симонян. "Я не считаю это совпадением, каким-то образом эти процессы координируются. И наши граждане прекрасно все понимают, поэтому и предпочитают не присоединиться к ним", - заключил он.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. Протестующие требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку Пашиняна и его правительство.

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