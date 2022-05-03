Оппозиция указала на необоснованные задержания активистов в Ереване

03 мая 2022, 11:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время протестов в Ереване силовики задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Также необоснованным приводам подверглись и другие активисты, хотя акции протеста носят исключительно мирный характер, заявили в армянской оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром оппозиционеры возобновили в Ереване акции неповиновения, в частности, они заблокировали несколько улиц. По данным полиции Армении, к 10.00 по времени Еревана [09.00 мск] за неповиновение полиции было задержано 70 человек.

В Ереване разблокированы все улицы, в городе полностью восстановлено движение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции Армении.

Демонстранты предпринимают попытки перекрыть улицы в Ереване, но им мешает полиция. В иных случаях протестующие освобождают улицу сами, покидая ее, чтобы продолжить шествие. Оппозиция продолжает протесты. Активисты проводят шествия, призывают к забастовке, скандируя при этом призывы и лозунги, передал корреспондент "Кавказского узла".

"В 1988 году именно со ступенек вашего вуза началось движение. Тогда такие же студенты, как вы, встали на путь борьбы и достигли независимости нашей страны и победы в Нагорном Карабахе. Это не борьба за власть, это борьба за нашу родину", – обратился к студентам ЕГУ вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По его мнению, премьер-министр страны Никол Пашинян будет вынужден уйти в отставку.

Депутат Ваге Акопян отметил, что полиция сегодня во время протестов в Ереване задержала сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Он считает, что силовики целенаправленно задержали Левона.

Также по его словам, полиция задержала и двух помощников Акопяна. "Перекресток Кочар-Папазян больше часа был перекрыт активистами, полиция и не пыталась разблокировать дорогу. В один момент приехали полицейские, среди активистов нашли Левона Кочаряна и подвергли приводу. Вместе с ним полицейские задержали и тех, кто пытался защитить Левона", – сказал Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция проводит мирные акции неповиновения, указал руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян. По его словам, число протестующих стремительно растет, а главной проблемой является "карабахский вопрос". "Сейчас важно сменить власть, сформировать профессиональное правительство, а кто будет лидером – вопрос вторичный", – сказал Ванецян корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.