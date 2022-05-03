70 человек задержаны на акциях протеста в Ереване

03 мая 2022, 09:49

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Во время акции неповиновения армянской оппозиции в Ереване силовики задержали 70 человек. Всем задержанным вменяется неподчинение полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром оппозиционеры возобновили в Ереване акции неповиновения, в частности, они заблокировали несколько улиц. Силовики начали задержания протестующих, чтобы освободить проезжую часть.

Утром 2 мая оппозиция в Ереване объявила о проведении акций неповиновения и заблокировала более десятка городских улиц. К 13.00 мск, по данным полиции Армении, было задержано 244 человека. Также протестующие провели в Ереване шествие по центральным улицам, требуя отставки правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. По данным "Союза информированных граждан", 2 мая в акциях в Ереване принимало участие до четырех тысяч человек. Оппозиция объявила о планах парализовать 3 мая движение по всей стране.

Силовики, по данным на 10.00 [09.00 мск], задержали сегодня в Ереване в ходе акций неповиновения 70 участников протестов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Он уточнил, что все активисты были задержаны "за нарушение статьи 182 КоАП РА "Неподчинение законному требованию полиции".

Между тем участники акций продолжают перекрывать улицы в Ереване и проводят шествия, призывая людей присоединиться к ним. Протестующие приняли тактику "изматывания полицейских", меняя направления шествия и места проведения акций неповиновения.

На улице Саряна между активистами и полицейскими произошла потасовка, которая завершилась задержаниями. По предварительным данным, на этом месте было задержано 20 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Шествия возглавляют депутаты оппозиционных партий "Айастан" и "Честь имею" Ишхан Сагателян, Ваге Акопян, Айк Мамиджанян, Гегам Манукян. "Нагорный Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана, и мы должны сделать все, чтобы Никол Пашинян ушел, и не произошло катастрофического решения по Нагорному Карабаху", – сказал Ишхан Сагателян корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат Гегам Манукян в свою очередь заявил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция применяет несоразмерную силу в отношении активистов. Он призвал всех участников протеста снимать на камеры действия полицейских, которые превышают свои полномочия.

Депутат Ваге Акопян отметил, что "оппозиции удалось достичь самого главного – вывести молодежь на улицу". "Сейчас перед зданием Политехнического университета проходит акция протеста. Вчера студенты многих вузов объявили забастовку и присоединились к протестам", – сказал Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

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