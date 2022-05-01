Оппозиционеры из провинций присоединились к уличным протестам в Ереване

01 мая 2022, 16:31

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Участники шествий из четырех областей Армении пришли в Ереван и примкнули к противникам Пашиняна, собравшимся в столице. Служба нацбезопасности объявила об угрозе массовых беспорядков, и силовики перекрыли несколько ереванских улиц.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля две группы сторонников оппозиции начали шествия в Ереван от мемориального комплекса "Сардарапат" в Армавирской области и из села Апаран Арагацотнской области. Им предстояло пройти около 54 и 56 километров соответственно. 26 апреля противники Пашиняна также отправились пешком в Ереван из Тигранашена Араратской области, а 25 апреля еще одно шествие в Ереван началось в Иджеване Тавушской области. Участники всех четырех шествий требовали не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна.

13 апреля Никол Пашинян публично допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Участники шествий из Иджевана, Тигранашена, Сардарапата и Апарана сегодня дошли до Еревана. Участники акций протеста собираются на площади Франции на митинг и тем самым, по их словам, начинают активную фазу своих акций против властей страны.

Шествие из Сардарапата возглавляет бывший президент Армении и Нагорного Карабаха Роберт Кочарян. Активисты, собравшиеся в Ереване, скандируют "Борьба!", "Без Никола Армения!", "Без турка Армения!". Они носят с собой государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха, а многие из них также одеты в майки и кепки с надписями "Зартнир, лао!" ("Проснись, сын мой!" – армянская патриотическая песня. – Прим. "Кавказского узла").

Участники протеста призывают прохожих присоединиться к ним, обещая "защиту Арцаха (Нагорного Карабаха), новую достойную эпоху и развитие Армении". Звучит также барабанная дробь, а также песня "Зартнир, лао!", ставшая девизом движения "Сопротивление".

На площади Франции установлена сцена и большой экран. При этом улицы, ведущие к площади Франции, перекрыты полицейскими. К зданию парламента также стянуты полицейские силы, в том числе, "красные береты". Полицейская техника стоит и около здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полиция Армении призвала участников и организаторов протестов "уважать права сограждан и подчиняться законным требованиям сотрудников полиции". "Нарушители закона будут привлечены ответственности", - отмечено в заявлении полиции, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Служба нацбезопасности в свою очередь заявила, что в стране "возникла реальная угроза организации массовых беспорядков". Ведомство обнародовало призыв "не поддаваться провокациям" и воздержаться "от распространения ненависти и вражды в обществе, призывов к насилию в публичных выступлениях".

Протесты оппозиции проводятся "в рамках закона и преследуют исключительно мирную цель", заверил сегодня журналистов бывший депутат от Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские в Армении не в состоянии обеспечить безопасность жителей во время протестов, они ведут себя непрофессионально, применяя несоразмерную силу к протестующим, указали 28 апреля опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. При этом они отметили, что оппозиционеры также ведут себя агрессивно.

Напомним, 28 апреля в Ереване были задержаны 39 активистов. Силовики задержали в том числе семерых подростков 13-17 лет, заявила омбудсмен Армении. Вечером между участниками акции в Ереване и полицейскими произошли стычки, несколько человек получили травмы.

29 апреля полиция сообщила о задержании 11 человек на акции протеста у здания правительства Армении. Уличные протесты против пересмотра статуса Нагорного Карабаха поддержали в тот день и студенты армянских вузов.

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