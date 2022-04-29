Стычки с полицией в ходе акций протеста в Ереване. Кадр видео NEWSam Channel2 https://www.youtube.com/watch?v=923YtTuIgbg

29 апреля 2022, 12:33

Силовики задержали 11 участников акции протеста в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция сообщила о задержании 11 человек на акции протеста у здания правительства Армении. Уличные протесты против пересмотра статуса Нагорного Карабаха поддержали студенты армянских вузов.

Как писал "Кавказский узел", армянские оппозиционеры проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 28 апреля в Ереване были задержаны 39 активистов. Силовики задержали в том числе семерых подростков 13-17 лет, заявила омбудсмен Армении. Вечером между участниками акции в Ереване и полицейскими произошли стычки, несколько человек получили травмы.

13 апреля Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Это заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян подчеркнул, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки правительства. Эти акции начались 25 апреля.

Участники акции протеста, организованной Республиканской партией Армении и Партией реформистов, сегодня попытались пройти к зданию правительства, однако полицейские перегородили им дорогу и начали задерживать активистов. Оставшиеся активисты продолжили акцию, скандируя "Армения без Никола", сообщают "Новости-Армения".

У здания правительства Армении задержаны сегодня 11 человек. По данным пресс-службы полиции, девять человек задержаны по подозрению в невыполнении законных требований полицейских, еще двое - по подозрению в незаконном ношении оружия, информирует Aysor.am.

Кроме того, молодежь в Ереване проводит сегодня акции с девизом "Студент, проснись!" в ряде вузов. В частности, студенты пришли к зданию Национального аграрного университета с флагами Нагорного Карабаха.

Сотрудники службы безопасности не разрешали студентам провести акцию, однако один из преподавателей вуза убедил их, что у студентов есть право войти в здание университета. После этого участники акции вошли в здание университета, призывая всех студентов присоединиться к борьбе. Молодые люди также установили флаг Нагорного Карабаха во дворе университета, сообщает издание.

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Примечание:

"Правозащитники предостерегли от насилия полицейских и протестующих в Армении", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах", "Противники Пашиняна начали шествие в поддержку Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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