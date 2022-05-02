Активисты в Ереване указали на повышенную агрессию полиции при разгоне протеста

02 мая 2022, 12:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянская оппозиция заявила о необоснованном применении силы со стороны полиции во время акций протеста в Ереване, также на агрессию силовиков пожаловались и журналисты. О несоразмерном применении силы со стороны полицейских заявили и активисты "Союза информированных граждан".

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля армянские правозащитники заявили, что полицейские в Армении не в состоянии обеспечить безопасность жителей во время протестов и ведут себя непрофессионально, применяя несоразмерную силу к протестующим. Правозащитники предостерегли от насилия полицейских. Сегодня утром оппозиция возобновила протесты в Ереване, в частности активисты заблокировали более десятка улиц. При попытке заблокировать площадь возникли стычки с силовиками, после чего полиция начала задержания. По данным полиции Армении, были задержаны 189 человек.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. Протестующие требуют отставки Пашиняна.

Начальник Службы госохраны Саркис Ованнисян воспрепятствовал работе журналистов MediaHub, которые вели съемки на проспекте Баграмяна во время акции протеста оппозиции. Ованнисян нанес удар ногой оператору, заявили в MediaHub.

Издание опубликовало на своей странице в Facebook ролик, на кадрах которого Ованнисян отвел микрофон журналиста, который задал ему вопрос: "Довольны ли этой ситуацией, когда между полицейскими и активистами идет потасовка". Ованнисян потребовал, чтобы его не снимали, поскольку "он говорит по телефону", а сотрудники охраны, которые его сопровождали, стали закрывать объектив снимающей их камеры. Между журналистами и ими происходит потасовка.

В Ереване на месте проведения акций протеста общественное движение "Союз информированных граждан" проводит мониторинг. При разблокировке улиц полиция применяет физическую силу, в том числе, несоразмерную. Но активисты не зафиксировали применение полицейскими спецсредств, сообщил координатор "Союза информированных граждан" Даниел Ионнисян.

Собранные материалы о случаях необоснованного применения силы со стороны полиции против протестующих будут переданы в правоохранительные органы, добавил он. "Почти во всех случаях полицейские перед задержанием предлагают открыть улицу, но также есть случаи, когда сила применяется без предупреждения", – сказал Ионнисян корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что полиция во время протеста в Ереване необоснованно применяет силу, также заявил вице-спикер Национального собрания Армении от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

По его словам, сила применяется как со стороны полицейских, так со стороны служащих внутренних войск, информировал News.am.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.