189 активистов задержаны в Ереване

02 мая 2022, 10:34

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Силовики задержали сегодня 189 участников акции протеста в Ереване, после составления протоколов они будут отпущены, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая представители оппозиции установили палатки на площади Франции в Ереване, объявив бессрочную забастовку с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня утром протестующие заблокировали 14 улиц. Между ними и силовиками произошли стычки, после чего полиция начала задерживать активистов.

По состоянию на 11.00 (10.00 мск) полицейские подвергли приводу 189 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» начальник Управления по связям со СМИ Зарзанд Габриелян.

Все они задержаны сегодня за административное правонарушение, предусмотренное 182 статьей КоАП Армении «Неподчинение законному требованию полиции», пояснил он. "После составления протоколов они будут освобождены", - сказал Габриелян.

Напомним, возмущения в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

1 мая в Ереван пришли участники шествий оппозиции из четырех областей Армении, они примкнули к противникам Пашиняна, собравшимся в столице. Протестующие собрались на площади Франции и объявили об активной фазе своих акций против властей страны.

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