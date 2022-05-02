Серж Саргсян поддержал протестующих в Ереване

02 мая 2022, 02:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Площади Франции в Ереване собрались более 12 тысяч человек, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, посчитал "Союз информированных граждан". Сами протестующие считают, что на площади собрались от 20 до 25 тысяч человек. Поддержать участников акции пришел третий президент Армении Серж Саргсян.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля две группы сторонников оппозиции начали шествия в Ереван от мемориального комплекса "Сардарапат" в Армавирской области и из села Апаран Арагацотнской области. Им предстояло пройти около 54 и 56 километров соответственно. 26 апреля противники Пашиняна также отправились пешком в Ереван из Тигранашена Араратской области, а 25 апреля еще одно шествие в Ереван началось в Иджеване Тавушской области. Участники всех четырех шествий требовали не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. Участники шествий из четырех областей Армении пришли 1 мая в Ереван и примкнули к противникам Пашиняна, собравшимся в столице. Служба нацбезопасности объявила об угрозе массовых беспорядков, и силовики перекрыли несколько ереванских улиц. Вечером 1 мая протестующие установили на Площади Франции палатки и объявили бессрочную забастовку.

По данным НКО "Союз информированных граждан", к вечеру 1 мая на Площади Франции находились примерно 12,5 тысячи человек. Они пришли туда буквально за час с начала митинга.

Подсчет участников митинга производился на основании аэроснимка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор проектов Союза информированных граждан Даниел Ионнисян.

Участники акции не согласились с оценкой "Союза информированных граждан". Корреспонденту "Кавказского узла" они сообщили, что число участников значительно больше, а оценки активистов "сильно занижены". По мнению протестующих, их собралось "как минимум от 20 до 25 тысяч человек".

Акции гражданского неповиновения протестующие анонсировали на 2 мая с 8:30 часов утра.

Поддержать протестующих на Площадь Франции пришел бывший президент Армении Серж Саргсян. В комментарии журналистам по поводу заявления Никола Пашиняна о "требовании международного сообщества снизить планку в вопросе статуса" Нагорного Карабаха Серж Саргсян отметил, что "международное сообщество утверждает, что вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) должен быть решен путем самоопределения".

Участники акции остаются на Площади Франции, где установлены палатки и разведены костры. Активисты играют на гитаре, поют патриотические песни и скандируют "Никол - предатель!", "Без Никола Армения!". Полиция контролирует акцию.

Напомним, что 13 апреля Никол Пашинян публично допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.