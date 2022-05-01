Оппозиция объявила о бессрочной забастовке в центре Еревана

01 мая 2022, 19:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители оппозиции установили палатки на Площади Франции в Ереване, объявив забастовку с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля две группы сторонников оппозиции начали шествия в Ереван от мемориального комплекса "Сардарапат" в Армавирской области и из села Апаран Арагацотнской области. Им предстояло пройти около 54 и 56 километров соответственно. 26 апреля противники Пашиняна также отправились пешком в Ереван из Тигранашена Араратской области, а 25 апреля еще одно шествие в Ереван началось в Иджеване Тавушской области. Участники всех четырех шествий требовали не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку правительство Никола Пашиняна. Участники шествий из четырех областей Армении пришли сегодня в Ереван и примкнули к противникам Пашиняна, собравшимся в столице. Служба нацбезопасности объявила об угрозе массовых беспорядков, и силовики перекрыли несколько ереванских улиц.

Вице-спикер Национального собрания Армении от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян заявил о бессрочной забастовке на Площади Франции в Ереване. После выступлений на митинге представители оппозиции установили на площади палатки и печки и заявили, что "не уйдут, пока не добьются победы".

Ночью оппозиционеры останутся на площади, а с утра начнутся гражданские неповиновения, сообщил Ишхан Сагателян. Он призвал студентов и всех работников начать забастовки по всей стране.

"За очень короткое время мы этого капитулянта должны подвести к капитуляции. За прошедшую неделю армянский народ доказал, что он воспрял и отвергает повестку дня действующей власти", - заявил Ишхан Сагателян.

"У властей нет мандата идти на новые уступки. Армянский народ вышел на улицу и заявил всему миру, что это он является хозяином Арцаха (Нагарного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и Армении, и судьба армянского народа не зависит от Никола [Пашиняна] и Алиева", - добавил политик..

Также Сагателян отметил, что "1 мая - исторический день единения, и он станет началом окончательной победы". Действия оппозиции, по его словам, будут масштабными, но мирными.

Депутат обвинил власти в "информационном терроре". По его словам, "власти, будучи уверенные в победе оппозиции, распространяют дезинформацию о наличии неких вооруженных группировок, готовых к провокациям, таким образом, распугивая людей, чтобы они воздержались и не присоединялись к протестам".

"Мы участвуем в протестах семьями, поскольку это общенациональная борьба, и среди нас не может быть провокаторов", - заявил Сагателян.

С призывом присоединиться к протестам обратился и депутат Национального собрания от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. Он выразил свое недоверие словам премьера Никола Пашиняна о том, что "международное сообщество заставляет снизить планку в вопросе статуса Арцаха".

"Как так получилось, что все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ после войны заговорили о статусе Арцаха, а вот Никол Пашинян заявляет о снижении этого статуса? Это означает, что Пашинян должен уйти. Присоединяйтесь, вы строите будущее нашей страны, и в этом будущем не должно быть предателей. Мы не уйдем домой, отныне наш дом - Шуши и Гадрут. Я не хочу слушать песни о Шуши, я хочу петь в Шуши", - заявил Мамиджанян.

Депутат от фракции "Айастан" Арам Вардеванян в своем выступлении заявил, что оппозиция встала на путь борьбы во имя мира. По его словам, "уступчивая позиция Никола Пашиняна не может привести к миру. Нельзя достичь мира с противником, постоянно что-то ему уступая.

"Мы не хотим войны, мы хотим мира, но этот мир должен быть достойный. И мы не позволим, чтобы армяне вновь скитались по всему миру, как это было 100 лет тому назад с армянами Западной Армении", - заявил Вардеванян, добавив, что у армянского народа должна быть одна повестка дня: "во имя Армении и во имя Арцаха".

На Площади Франции установлены десять палаток. Перекрестки, образующие площадь, перекрыты мусорными баками, скамейками. Полиция контролирует протестующих и стянула дополнительные силы.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.