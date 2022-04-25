Студенты Еревана выступили в поддержку Нагорного Карабаха

25 апреля 2022, 18:02

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Флаг Нагорного Карабаха поднят на территории Ереванского медуниверситета в знак поддержки непризнанной республики, участники акции призвали студентов других вузов к участию в студенческой стачке.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. После его заявления в Армении стали проводиться акции протеста. Так, 20 апреля партия "5165" провела шествие по улицам Еревана, его участники призывали студентов и прохожих присоединиться к акции протеста оппозиции против попыток изменения статуса Нагорного Карабаха.22 апреля Пашинян заявил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. В тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Сторонники оппозиции перекрыли сегодня проспект в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его заявлениями по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Полицейские задержали четырех участников акции протеста.

Студенты Ереванского государственного медицинского университета провели сегодня акцию в поддержку Нагорного Карабаха, подняв флаг непризнанной республики на территории вуза, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, ординатор ЕГМУ Айказ Арутюнян.

Основным месседжем акции стал призыв студенчества встать на защиту Нагорного Карабаха и начать студенческую стачку. отметил Арутюнян. По его словам, это не политическая акция. "Студенты остальных вузов тоже должны отреагировать и поднять на территориях своих институтов и университетов флаги Арцаха", - подчеркнул он.

Мы не хотим, чтобы наше поколение вошло в историю как поколение, которое уступило Нагорный Карабах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент медуниверситета Хорен Амирханян. "Молодежь должна показать, что (она) с Арцахом", заявил он.

Движение "Голос молодежи"провело сегодня акцию перед 15 ереванскими вузами. На странице движения в соцсети Facebook* опубликованы видео и фотографии с акции, на которых молодые люди с зажженными файерами и плакатами "Проснись, студент" стоят у входов в ереванские вузы.

Напомним, сегодня оппозиционеры и их сторонники также начали шествие из Иджевана Тавушской области в Ереван, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян анонсировал ежедневные шествия и в столице Армении.

В армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

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