Четыре активиста задержаны на акции протеста в Ереване

25 апреля 2022, 14:40

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Сторонники оппозиции перекрыли сегодня проспект в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полицейские задержали четырех участников акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущения в Армении, которые вылились в акции протеста. 22 апреля Пашинян заявил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. В тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей".

Сторонники оппозиции сегодня начали акцию неповиновения в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его заявлением о "снижении планки" в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

На проспекте Комитаса перекрыты три перекрестка: с улицами Папазяна, Вагаршяна и Гюльнебкяна. Автомобильное движение на этих участках парализовано, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

При этом активисты обратились к пассажирам общественного транспорта с просьбой об извинениях "за причиненное неудобство". Они поднялись на автобусы, повесили транспарант с надписью "Началось", подняли флаг Нагорного Карабаха и зажгли сигнальные огни, обозначив начало протестного движения.

Участники акции скандируют "Без Никола Армения!", "Без турка Армения!", "Объединение, борьба, победа". Часть активистов сели на асфальт, перекрыв движение.

"С сегодняшнего дня в Республике Армения началась борьба за достоинство и национальное самолюбие", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" Гор Саргсян. Цель протестов, по его словам, - отстранение Пашиняна и его команды от системы государственного правления. "Никол Пашинян не имеет права решать за весь армянский народ вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха)", - пояснил Саргсян.

Полицейские задержали на акции протеста четырех человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. Задержанные доставлены в полицию за нарушение статьи 182 Кодекса Армении об административных правонарушениях, пояснил он.

Статья 182 КоАП Армении (неподчинение законному требованию представителя властей) предусматривает штраф в 50-кратном размере установленной минимальной заработной платы.

Напомним, сегодня оппозиционеры и их сторонники также начали шествие из Иджевана Тавушской области в Ереван, требуя не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян анонсировал ежедневные шествия и в столице Армении.

В армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

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