Житель Ингушетии арестован по делу об убийстве из-за земельного конфликта

04 мая 2022, 13:48

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Следователи убедили суд заключить под стражу одного из подозреваемых в двойном убийстве односельчан из-за земельного конфликта в Ингушетии, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля два жителя села Мужичи Сунженского района были найдены застреленными. В убийстве подозреваются трое односельчан погибших, начат их розыск, сообщили следователи. Сегодня источники сообщили, что силовики задержали двух братьев, подозреваемых по этому делу.

Стрельбе в селе Мужичи предшествовал конфликт между представителями тейпов Балаевых и Далиевых, убитые – мужчины из тейпа Далиевых, сообщили ранее источники. По их словам, конфликт возник из-за спора о праве собственности на земельный участок. Во время конфликта один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону оппонента из тейпа Балаевых, после чего родственник Балаева открыл стрельбу из автомата, рассказали они.

25-летний житель Сунженского района задержан по подозрению в двойном убийстве, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ингушетии. "По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в 12.32 мск на сайте ведомства.

Информацию о задержании второго подозреваемого ведомство, по состоянию на 13.47 мск, не подтвердило на своем сайте.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух человек (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), часть 2 этой статьи предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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