Экономисты назвали риски госрегулирования цен на продукты в Чечне

02 мая 2022, 17:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стоимость некоторых продуктов в Чечне, несмотря на рост цен, остается более низкой, чем в Дагестане, но объективных причин для такой разницы нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Попытки властей Чечни регулировать цены на продукты приведут к дефициту и завышению цен продавцами, спрогнозировали они.

Как писал "Кавказский узел", санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине, спровоцировали и падение курса рубля. В частности, жители Махачкалы в начале марта рассказали "Кавказскому узлу", что цены на продукты в магазинах повысились. Минэкономразвития Дагестана объяснило рост цен санкциями, ажиотажным спросом на продукты и задержкой российских грузов, которые перевозятся морским путем. 21 марта премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов отчитался, что цены на медикаменты и товары первой необходимости стабилизировались.

Чиновники в Чечне предложили регулировать цены на продукты

Хотя в Чечне ситуация с наличием продуктов и товаров первой необходимости в розничных торговых точках "в целом остается стабильной", а запас "большинства продовольственных товаров обеспечен в достаточной мере", в республике по-прежнему наблюдаются "необоснованно высокие цены на продукты первой важности", заявили 22 апреля участники обсуждения результатов мониторинга цен на продукты и товары первой необходимости в Чечне. В обсуждении приняли участие представители отраслевых департаментов и министерств, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты Чечни и депутаты, говорится в публикации, размещенной в тот же день на сайте реготделения "Единой России".

Среди основных факторов, повлиявших на рост цен, представитель УФАС Апти Алимханов назвал повышение логистических расходов, рост себестоимости, затрат на основные виды сырья, рост стоимости горюче-смазочных материалов и упаковки. "В отношении плодоовощной продукции установлено, что рост цен обусловлен существенным сезонным сокращением предложения старого урожая", - приведены в публикации его слова.

Замдиректора Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни Исмаил Эльмурзаев счел актуальным регулирование цен на продукты, особенно в преддверии праздника Ураза-байрам (который отмечается сегодня – Прим. "Кавказского узла").

"Во всем мусульманском мире перед наступлением Ид аль-Фитр принято снижать цены на продукты питания, чтобы все верующие могли отметить окончание месяца поста. У нас же предприниматели, к сожалению, поступают совершенно наоборот, думая исключительно о собственной выгоде", - заявил на обсуждении Исмаил Эльмурзаев.

Если цена искусственно завышается перекупщиками, то "будут приняты меры по содействию заключению прямых договоров между реализаторами и производителями", решили представители властей. "Также будет организован контроль за выполнением обязательств об ограничении наценок на социально значимые продукты в магазинах и супермаркетах", - отмечается в публикации.

Власти Чечни признали рост цен еще в начале марта

Мониторинг цен на социально значимые продукты в Чечне "Единая Россия" запустила в начале весны, и контролеры выяснили, что рост цен в каждом муниципалитете "разительно отличается", сообщило 9 марта ИА "Чечня сегодня".

В частности, в магазинах Гудермеса было зафиксировано 50-процентное повышение цен на сахар, чай и подсолнечное масло. "На продукты второй потребности – 30%", - приводятся в публикации слова исполнительного секретаря местного отделения партии Усмана Эльмурзаева.

В Наурском районе контролеры отметили повышение цен на сахар, муку и молочные продукты от 25 до 40%, тогда как цены на капусту, картофель, лук и фрукты не повысились. "Скачок цен на некоторые товары продавцы объясняют повышением отпускных цен на оптовых базах, что подтверждают и предъявленные накладные", - пояснил исполнительный секретарь райотделения ЕР Абаз Муртазов.

В Ножай-Юрте было зафиксировано повышение цен на 30% на продукты первой необходимости, в Шелковском районе - на 10-15%, в Шалинском районе зафиксирована "повышенная цена на хлеб и хлебобулочные изделия", а в Надтеречном районе наблюдалось незначительное увеличение цен на сахар, муку и растительное масло.

Незначительный рост был отмечен в Серноводском, Итум-Калинском и Курчалоевском районах. В частности, в Курчалоевском районе максимум роста составил чуть больше 10 рублей на основные продукты питания, говорится в публикации.

Ранее, 2 марта, Рамзан Кадыров заявил, что правительство Чечни работает над тем, чтобы цены на продукты не повышались. "Мы также помним, как в первые дни коронавируса люди хотели все забрать с прилавков, даже не спрашивали цены. Это обычно так происходит, поднимают необоснованную панику. Такое на руку людям, которые занимаются продажей, но мы надеемся на благоразумие как продавцов, так и покупателей. Над этим вопросом правительство работает", - привело его слова ИА "Грозный-информ".

Цены на ряд продуктов в Чечне остаются ниже, чем в Дагестане

В то же время, согласно данным на сайте Чеченстата, цены в республике растут, однако по ряду позиций (мука, подсолнечное масло) остаются всегда ниже, чем в соседнем Дагестане.

Так, в Чечне 22 марта средняя потребительская цена за килограмм сахара составляла 83,71 рубля, муки – 53,26 рубля, литр подсолнечного масла – 142,93 рубля.

К 22 апреля средняя потребительская цена на сахар в Чечне выросла до 88,72 рубля, на муку – до 56,48 рубля, на подсолнечное масло – до 149,79 рубля.

В Дагестане, по данным Дагстата на 22 марта, килограмм сахара стоил 90,57 рубля, килограмм муки – 55,93 рубля, литр подсолнечного масла – 159,29 рубля.

К 22 апреля в Дагестане цена килограмма сахара снизилась до 87,50 рубля, килограмм муки подорожал до 57,43 рубля, литр подсолнечного масла – до 161,56 рубля, следует из данных на сайте Дагстата.

О росте цен на продукты в Чечне сообщали и читатели "Кавказского узла", при этом приводя в качестве примера стоимость мелкого опта. Читатели не указали конкретное место, где найдены такие цены, но в целом их данные соответствуют усредненным цифрам Чеченстата.

"Вчера проехался по нескольким продовольственным складам и магазинам - народу полно, закупают муку, соль, крупы, консервы, вообще все, что можно, и кому что позволяют средства. Причем цены на продукты - просто заоблачные. Мешок сахара в 10 килограммов стоит 820 рублей, и то его удалось найти только на одном из складов", - написал, в частности, утром 7 марта читатель с ником rusty.schinner в комментарии к записи блогера "Кавказского узла".

"Цены в магазинах [Чечни] не радуют. В отдельных случаях они просто заоблачные. Где это видано, чтобы 5-килограммовый пакет сахара стоил 420 рублей? Или местные яблоки продавались по 90 рублей за килограмм, когда всего пару недель назад они стоили 50-60?" – задался 8 марта вопросами читатель с ником salena_blick в комментарии к материалу "Кавказского узла" о ценах на продукты в Дагестане.

50-килограммовый мешок сахара чеченского производства был куплен "на пике паники последних дней" за 4 тысячи рублей, сообщил 28 марта читатель с ником willis.murphy, раскритиковав при этом качество сахара. "Страшно смотреть, какая-то серая неочищенная масса. Отложили на всякий случай. В магазинах же нормальный сахар продается в основном в мешках весом в 5-10 килограммов", - написал он в комментарии к статье о зарплатах жителей городов Чечни.

Экономисты не увидели объективных причин для различия цен в Чечне и Дагестане

Сейчас во всем мире наблюдается быстрый рост цен, отметила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. "Это зависит от импорта и инфляции. К тому же в России падал курс рубля. Сейчас восстановился, хотя довольно искусственно. Но сильно «усох» импорт. Стало быть, если предложение меньше - можно поднимать цены", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Зубаревич, в России "в целом комплексная, сложная инфляция". "По последним данным, общая инфляция по стране - 17%. А продовольственная инфляция - 20-21%. Но региональные различия, как правило, невелики и не сильно отличаются от показателей, общих для страны. Росстат меряет по средней потребительской корзине инфляцию. У бедных она не такая, у них выше доля еды в корзине. И на продовольствие цены росли быстрее", - пояснила экономист.

Чеченстат при подготовке отчетов должен следовать методикам Росстата, добавила Наталья Зубаревич. "Насколько они соблюдаются и насколько имеется политическое давление на статистиков [в Чечне], я не знаю", - отметила она.

Но, по словам экономиста, предложение чеченских чиновников о госрегулировании цен приведет к искусственному дефициту. "Сразу будут дефициты товаров и «серый» рынок", - сказала Зубаревич.

Регулирование цен государством приводит не столько к дефициту, сколько к их "безудержному росту", считает завлабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов. "Например, прошлый год был урожайным для подсолнечника. Но то, что на подсолнечное масло зарегулировали минимальную цену, многие продавцы выставили минимальные цены гораздо выше себестоимости. Потому что цены устанавливаются из мониторинга себестоимости. Но так как Госплана нет, то правительство не может уточнить их", - сказал Чернышов корреспонденту "Кавказского узла".

Коррекция цен может быть связана и с праздничными днями, добавил он. "Цены поднимаются под Новый год, перед Ураза-байрамом и так далее. Это чисто рыночные механизмы, уравновешивающие спрос и предложение. Практически невозможно просчитать, что ещё влияет на рост цен в тот или иной период. И насколько ощутимо они повысились - это восприятие конкретного человека", - сказал экономист.

По мнению Чернышова, везде, в том числе в Дагестане, статистика по ценам и реальные факты различаются, но ученые "такие замеры не делают". "Нужна альтернативная первичная статистика. То есть надо ходить по рынкам, сравнивать цены. Нужен географический охват. Исследовать рыночные цены, допустим, в разных городах региона", - пояснил ученый.

Почти все продукты первой необходимости, которые продаются в Чечне и Дагестане, производятся в ближайших регионах, указал он. "Ставропольский край - крупнейший производитель и растительного масла, и зерна. Муку и масло, что до Грозного, что до Махачкалы, везти примерно одинаково. Поэтому отличий в логистике, доступности нет. Контейнерные перевозки не парализованы. Железная дорога работает, автотранспорт работает. Поэтому логику в ценообразовании здесь трудно найти", - отметил Чернышов.

Отчасти повышение цен в Чечне носит ситуативный характер в связи с праздником Ураза-байрам, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Немало коммерсантов повышают цены, оговаривая это высокой себестоимостью товаров к мусульманским праздникам. Хотя это не соответствует исламской этике", - указал он.

В то же время, по словам Кутаева, в марте-апреле была и "ползучая" инфляция. "Простые люди, которые что-то покупают из потребительских товаров, заметили это в разных регионах, включая Чечню. Но по-настоящему роста цен следует ожидать через несколько месяцев", - заявил он.

Небогатых жителей Чечни и других регионов Кавказа, по мнению кавказоведа, в какой-то степени может выручить переход к натуральному хозяйству. "Очень многие сельские жители, даже Чечни, забросили своё подсобное хозяйство. Участки зарастали сорняками. В нынешней ситуации есть шанс, что они вернутся к обработке своих участков, к выращиванию растений и разведению животных. А так как Кавказ богат зерном, и мука будет, плоды с собственных участков помогут лучше пережить трудные времена", - поделился мнением Руслан Кутаев.

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