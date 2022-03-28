Чечня стала аутсайдером рейтинга по уровню зарплат жителей малых и средних городов

28 марта 2022, 02:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В среднем жители малых и средних городов Чечни получали 23,9 тысячи рублей в месяц в 2021 году, отношение уровня зарплаты к стоимости набора товаров и услуг составляет 1,43. Похожая картина - в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год Калмыкия стала худшим регионом России по уровню самой высокой зарплаты, причем таковые в республике получали госслужащие. Сфера госслужбы стала самой высокооплачиваемой в восьми регионах ЮФО и СКФО.

Рейтинг малых и средних городов России по зарплатам в 2021 году опубликовало РИА "Новости" сегодня, 28 марта. Расчет средних зарплат проводился отдельно для каждого региона за вычетом крупнейших городов с населением более 200 тысяч человек или свыше 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях, а также региональных столиц. За основу была взята муниципальная и региональная статистика по крупным и средним предприятиям.

Регионы в рейтинге расположены по отношению зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Среди регионов Юга России наибольшую среднюю зарплату получают жители малых и средних городов Астраханской области (28-е место) - 37,3 тысячи рублей. При этом отношение уровня зарплаты к стоимости набора товаров и услуг составляет 2,41.

Значительно отстает от нее Адыгея (45-е место), жители малых и средних городов которой получают в среднем 33,3 тысячи рублей. Они могут позволить себе 2,09 фиксированных наборов товаров и услуг. Волгоградская область на 55-м месте со средней зарплатой 30,8 тысячи рублей (отношение "зарплата-стоимость товаров" составляет 1,94).

Ставропольский край, Ростовская область и Краснодарский край расположились по соседству и заняли 65-е, 66-е и 67-е места соответственно с зарплатами на уровне 33; 32,7 и 33,8. При этом отношение "зарплата-стоимость товаров" в этих регионах примерно одинаковое - 1,88; 1,88 и 1,87 соответственно.

В Северной Осетии (71-е место) средняя зарплата у жителей малых и средних населенных пунктов составляла в 2021 году 28,3 тысячи рублей, отношение уровня зарплаты к стоимость набора товаров и услуг - 1,83; в Ингушетии (76-е место) - 25,1 тысячи рублей и 1,76; в Карачаево-Черкесии (78-е место) - 26,6 тысячи рублей и 1,65; в Калмыкии (79-е место) - 27,3 тысячи рублей; в Дагестане (80-е место) - 25,1 тысячи рублей и 1,55; в Кабардино-Балкарии - 24,9 тысячи рублей и 1,53.

Аутсайдером всего рейтинга стала Чечня. Жители малых и средних городов получали в среднем 23,9 тысячи рублей, при этом отношение уровня зарплаты к стоимости товаров и услуг составляло 1,43.

Также согласно данным рейтинга, зарплата в крупных населенных пунктах соответствующих регионов примерно на четверть выше, чем в средних и малых.

Первое место по уровню зарплат в России занимает Чукотский автономный округ, где жители получают в среднем 110,5 тысячи рублей в месяц. При этом они могут позволить себе приобрести 3,55 фиксированных набора товаров и услуг. В Ямало-Ненецком автономном округе жители получали в среднем 103,3 тысячи рублей, но отношение уровня зарплаты к стоимости набора товаров составляло 4,79.

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