Калмыкия стала худшим регионом Юга России по уровню зарплат

22 марта 2022, 03:08

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По данным за 2021 год в Калмыкии самая высокая зарплата составляла 39 тысяч рублей. Столько получали госслужащие в республике. Сфера госслужбы стала самой высокооплачиваемой в восьми регионах ЮФО и СКФО.

Как писал "Кавказский узел", по данным с начала 2022 года Калмыкия стала антилидером рейтинга самых закредитованных регионов России.

Рейтинг регионов России по самых высоким заработным платам в 2021 году с учетом отрасли опубликовало 21 марта РИА "Новости". За основу были взяты данные Росстата, учитывались зарплата постоянных сотрудников организаций в разных сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона с учетом уплаты подоходного налога.

Среди регионов Юга России самая высокая зарплата - 97 тысяч рублей - у работников добывающей отрасли в Астраханской области. Регион занял 16 место в рейтинге.

С большим отрывом (60 место) следующим среди регионов Юга России расположилась Чечня, где 47 тысяч в месяц получают работники госслужбы, на 61 месте - Северная Осетия с аналогичной зарплатой, которую получают сотрудники этой же отрасли.

Ростовская область расположилась на 65 месте - здесь 45 тысяч получают работники профессиональной и научной деятельности. Такую же зарплату получают госслужащие в Ингушетии (66 место). Чуть ниже - 44 тысячи - получают госслужащие в Кабардино-Балкарии (68 место), а в Дагестане, где также больше всех получают работники госслужбы, средняя зарплата равна 43 тысячам рублей (70 место).

В 43 тысячи рублей оценивается и самая высокая заработная плата в Краснодарском крае (71 место), Карачаево-Черкесии (72 место) и Волгоградской области, но если на Кубани такую зарплату получают работники сферы транспортировки и хранения, в Волгоградской области - работники металлургии, то в Карачаево-Черкесии - госслужащие.

Госслужащие стали самыми высокоплачиваемыми работниками и в Ставропольском крае (77 место и 41 тысяча рублей) и Адыгее (80 место и 41 тысяча рублей).

Наконец, аутсайдером рейтинга из числа регионов Юга России оказалась Калмыкия, где даже госслужащие получают только 39 тысяч рублей.

Больше всего в России зарабатывают работники добывающей отрасли в Сахалинской области. Их зарплата составляет 206 тысяч рублей. Второе место - за москвичами, трудящимися в сфере финансовых услуг. Они получают 199 тысяч рублей в среднем.

Аутсайдерами рейтинга в целом вместе с Калмыкией стали госслужащие Алтайского края, Кировской области, Мордовии и Ивановской области, которые также получают в среднем 39 тысяч рублей в месяц.