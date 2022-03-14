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14 марта 2022, 02:47

Калмыкия стала самым закредитованным регионом России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По данным с начала текущего года уровень закредитованность населения в Калмыкии превысил 103%. В число наименее закредитованных регионов России вошли Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Рейтинг регионов России по уровню закредитованность населения с начала 2022 года опубликовало сегодня, 14 марта, РИА "Новости". Расчет уровня произведен на основе данных Центробанка России и Росстата. Он оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

В общем объем задолженности населения по кредитам по данным на 1 февраля 2022 года составил 24,7 триллиона рублей. За последние 12 месяцев он вырос на 23,2%, то есть на 4,7 триллиона рублей.

Первое место в рейтинге с наименьшим уровнем закредитованность занимает Ингушетия. В республике отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 12%. В пятерке лидером с самой низкой закредитованностью также Чечня и Дагестан.

Последнее место в рейтинге заняла Калмыкия, где долговая нагрузка на население оценивается на уровне 103,5%. Отрыв от республики Тыва, которая стала предпоследней, достаточно велик - у нее уровень закредитованность составляет 90%.

Ранее "Кавказский узел" информировал о том, что по итогам 2021 года в рейтинге регионов России по качеству жизни пятое место занял Краснодарский край, а Карачаево-Черкесия стала последней, 85-й.

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Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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