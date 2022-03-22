Отчет властей Дагестана о стабилизации цен вызвал критику в Сети

22 марта 2022, 08:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Властям удалось стабилизировать цены на продукты и лекарства, заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Пользователи Telegram назвали эти сведения недостоверными и заявили, что цены в республике продолжают расти.

Как сообщал "Кавказский узел", санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине, спровоцировали и падение курса рубля. 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в магазинах повысились. Минэкономразвития республики объяснило рост цен санкциями, ажиотажным спросом на продукты и задержкой российских грузов, которые перевозятся морским путем.

Чиновники в Дагестане ведут мониторинг цен на товары, в том числе на медикаменты, сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. "В настоящее время цены на медикаменты и товары первой необходимости стабилизировались", – привел его слова вечером 21 марта ТАСС.

Публикация о том, что власти Дагестана отчитались о стабилизации цен была размещена 21 марта в Telegram-канале "Мой Дагестан", на который подписаны более 12 тысяч пользователей. К 08.00 мск 22 марта эта запись набрала 20 отметок "нравится" и 38 комментариев. Их авторы раскритиковали чиновников.

"Смешно! Потому что цены все такие же высокие и продолжают расти и ничего не стабилизировалось", – написала Ася Алигаджиева.

"Где это стабилизировались? Цены как есть, так и есть, зачем обманывать людей?" – спросила Патимат.

"Ничего подобного я не заметил. Наоборот дорожает всё", – заявил Мурад. "Ничего не стабилизировалось. Вы бедный народ, что ли обманываете?" – спросил пользователь с ником Майсура Майсура.

"Капуста 70 рублей и это стабилизация цен, по-вашему?" – задалась вопросом Saida Bagdamova.

"850 рублей за 5-литровое растительное масло, значит – это стабильность?" – спросила Мари.

"Вы серьёзно? Это вы так отчитались? А на самом деле откройте глаза и посмотрите, что творится с ценами на самом деле", – призвал пользователь с ником Ирозат.

"Зачем нам их пустая болтовня, лучше бы делом доказывали, а не языки чесали каждый раз", – заявил пользователь с ником Грязный Джо.

"В Дербенте от цен с ума можно сойти, каждый день цены повышаются", – пожаловалась Диана.

"Приезжайте в Дербент и пройдитесь по магазинам. Элементарно, на хлеб подняли цены, на сахар, масло. Уже молчим за другие продукты питания. А разве это не продукты первой необходимости?" – спросил пользователь с ником Я.

"В Дагестане, где интересно? У нас в Избербаше ужасные цены", – написала Ирайганат.

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Напомним, что 20 марта фармацевты в Махачкале рассказали, что некоторые лекарства подорожали в городе на фоне повышенного спроса, но цены на жизненно важные препараты, по их словам, не превысили разрешенный максимум.