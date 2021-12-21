Рост арендной платы поставил под угрозу разорения торговцев рынка "Беркат" в Грозном

21 декабря 2021, 04:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стоимость аренды на грозненском рынке "Беркат" постоянно растет, при этом на фоне пандемии и падения посещаемости работать приходится чуть ли не в убыток, а многие вынуждены сворачивать бизнес, рассказали "Кавказскому узлу" предприниматели, вышедшие на акцию протеста в декабре в Грозном.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько десятков женщин приняли 10 декабря участие в акции протеста против резкого повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат". Пользователи соцсетей заявили, что власти Чечни воспринимают любые протесты как проявление нелояльности, поэтому открытое выражение недовольства повышением арендной платы на рынке "Беркат" является смелым шагом.

Протест против повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат" показал, что чеченской власти не удается взять недовольство социально-экономической ситуацией под полный контроль, заключила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Такая протестная активность воспринимается чеченской властью как реальная угроза авторитету власти в республике, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Чеченские власти вынуждены будут наказать виновных, потому что в данном случае массовое принуждение к извинениям сыграет против авторитета Кадырова, заявил политолог Алексей Малашенко.

Работницы центрального рынка Грозного "Беркат", занятые предновогодней торговлей, стараются не вспоминать о решении администрации повысить стоимость аренды и надеются, что их мнение будет услышано руководством рынка. Многие предприниматели признались, что даже несмотря на слухи о том, что повышение арендной платы перенесено на март-апрель, бизнес на рынке "Беркат" придется сворачивать.

Малым предпринимательством Роза стала, по ее словам, заниматься по необходимости. Она рассказала 20 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что устроится работать по специальности "биоэколог" в республике нереально. "Когда приехали в Чечню в начале 90-х, преподавала биологию. Потом война, дом сильно пострадал во время бомбежек еще в первую войну, нужно было почти что заново все строить, муж – инвалид первой группы, дети. Занималась репетиторством, но это приносило малый доход. Денег едва хватало на еду, а нужно еще одеть-обуть детей. Да и дом нужно восстанавливать. Родственница еще до войны занималась шопингом, возила вещи из Турции. И после военных действий продолжила заниматься этим бизнесом, меня взяла в напарницы. Тогда это было очень прибыльное дело, хотя бизнес этот негативно сказался на моем здоровье", – рассказала Роза.

По ее словам, когда стали обустраивать рынок "Беркат", она арендовала у владельца одного из магазинов помещение в 15 квадратных метров. "В самом начале я платила в расчете 500 рублей за квадрат, но с каждым годом понемножку, не сразу, цена аренды становилась все больше. Сейчас мне приходится платить уже тысячу рублей за квадрат. И если в самом начале моего предпринимательства у меня была от моего бизнеса неплохая прибыль, мы даже смогли, правда, с помощью старшего деверя завершить строительства дома, то в последнее время, особенно с пандемией, практически нет никакого дохода. Иной раз приходится занимать деньги у родственников, чтобы заплатить за аренду. А тут еще сказали, что с нового года на "Беркате" возрастет цена за аренду помещения. Владелец магазина, у которого я арендую помещение, сказал, что он вынужден повысить цену, потому что ему, в свою очередь, придется платить администрации рынка в два раза больше за то, что его магазин находится на территории рынка", – рассказала Роза.

Предпринимательница отметила, что ей теперь придется в месяц за один квадратный метр платить тоже в два раза больше, то есть две тысячи. “Я торгую женской и детской одеждой. Товар всегда был ходовым. Но исходя из того, что за последние два-три года даже в канун наших религиозных праздников прибыль была такая мизерная, что едва могла заплатить за аренду, я поняла, что торговать мне придется в убыток. Сейчас вот думаю перед Новым годом устроить распродажу, а чем потом буду заниматься – не знаю. На одну пенсию прожить нереально, особенно если учитывать, что на лекарства для мужа у нас уходит весьма приличная сумма. Правда, еще сын старший работает, но его зарплаты едва хватает, чтобы расплатиться за газ и электричество. Две дочки младшие еще учатся", – посетовала женщина.

У Айны рабочая площадь в одном из двухэтажных блоков рынка "Беркат" – один метр семьдесят сантиметров. Именно на этом "пятачке", как она сказала корреспонденту "Кавказского узла", помещается столик, на котором разложены рабочие инструменты и два стула: для самой Айны и ее клиента. "По профессии я – мастер ногтевого сервиса, попросту маникюрша. Делаю красивыми руки женщин и педикюр, для этого у меня есть тазик", – рассказала девушка.

По ее словам, в этом помещении, кроме десяти маникюрш, работают парикмахеры, массажистка, косметолог. "У нас парикмахерская эконом-класса. Если, к примеру, в центре за маникюр-педикюр нужно заплатить за обе процедуры около полутора тысяч, то у нас маникюр стоит 200 рублей, а привести в порядок ноги – 500 рублей. Раньше клиентов было много, последнее время из-за ковида клиентов совсем мало. При карантине вообще не работали, а сейчас, хоть и разрешено нам работать, но людей не так уж и много", – поделилась проблемами Айна.

Она также рассказала, что не знает, кто хозяин этого помещения, где она работает. С ними находится женщина-администратор, которая устанавливает таксу на все процедуры и ведет строгий подсчет, кто что сделал: стрижку, брови, наращивание ресниц, какой массаж и так далее. "Зоны, где работают массажистка и косметолог, загораживают ширмами. За место в зале мы платили однажды, а потом каждый рабочий день половину выручки мы отдаем администратору", – рассказала Айна.

Но, по ее словам, в ценовом плане после Нового года будут какие-то изменения. "Поскольку, по словам администратора, руководством рынка будет увеличена цена аренды за помещение, где мы работаем, то и для нас, мастеров, тоже будут какие-то изменения. Судя по тому, что всем, кто работает на территории рынка, уже объявили, что будет резкий скачек цен за аренду, то наверняка это коснется и нас, мастеров. Только вот как будет строиться ценовая политика конкретно на примере всех, кто трудится в сфере бытового обслуживания на рынке "Беркат", мы теряемся в догадках. Придется увеличивать стоимость за обслуживание, клиентам это не понравится, наша клиентура привыкла копеечки считать. Значит, перейдут наши клиентки на самообслуживание. Прогнозировать, что будет через месяц-другой, в наше время сложно. Но то, что нам тоже придется потуже затягивать пояса, в этом не приходится сомневаться", – уверена Айна.

Зарема стала заниматься торговлей, по ее словам, совсем недавно. "Еще нет и года, как я на "Беркате". Мне повезло, что не пришлось долго искать место. Знакомая сказала, что ее сестра уходит с рынка, и пока еще никто не знает, что освободится место. Правда, помещение для своего магазина сняла маленькое, восемь метров, да к тому же в подвале. Но была уверена, что у меня все получится", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Заремы, сначала торговля вроде пошла. "Мой ассортимент – женская одежда для молодых. Но оказалось, что расходов больше, чем прибыли. 11 тысяч рублей за аренду, кроме этого нужно платить за свет, услуги уборщицы, охране. И еще там какие-то суммы непонятно за что", – вспоминает Зарема.

По ее словам, покупателей в связи с пандемией практически не было, за аренду за октябрь-ноябрь молодая женщина платила из средств, которые ей ссудила мама. "В декабре я наладила контакты с одной фирмой, которая готова была мне под реализацию отгружать брендовые вещи. Но тут нам сказали, что за аренду цены возрастут вдвое, и это еще не предел. Я поняла, что пока у меня нет больших долгов за товар, взятый в кредит, то нужно с этого рынка уходить. Правда, потом сказали, что на Новый год никаких изменений не будет, а повысят стоимость аренды весной. Но что в лоб, что по лбу – все равно повысят, да учитывая отсрочку, уже не вдвое, а даже больше", – предположила Зарема.

Бросать свой бизнес, впрочем, она не собирается. "Открою интернет-магазин. Думаю, у меня получится, есть среди родственников ребята, которые разбираются в том, как организовать торговлю через интернет. Для меня это совершенно новое дело, но буду учиться. Можно было и на "Беркате" хорошо зарабатывать, если бы не пришлось все время платить, порой даже не зная толком, за что", – возмущается девушка.

Румиса, которая торгует на "Беркате" со дня его открытия, знает, кому, сколько и почему приходится платить. "Я арендую большой участок – 50 квадратов, потому что мой товар – мебель. Человек, у которого я арендую эту площадь, в самом начале основания этого рынка купил 500 квадратов за 500 тысяч рублей. Сейчас эта площадь стоит уже больше трех миллионов. Лично я за аренду должна платить арендатору ежемесячно 40 тысяч рублей, и столько же несу в администрацию, где мне вручают квитанцию, что я заплатила за аренду пять тысяч рублей. Даже если не продала ни одного полутораспального матраца, ни одной детской кроватки, в администрацию я должна отнести эти 40 тысяч. И ведь я не одна такая! Хозяин, у кого я арендую площадь, просит меня, чтобы я в первую очередь в администрацию отнесла деньги, срок в срок. Иначе у него будет с руководством рынка конфликт. С хозяином я расплачиваюсь потом, в течение месяца. А кроме этого платим за электричество около трех тысяч. Сколько раз мы просили всем нам, кто торгует на этом рынке, установить счетчики – не устанавливают, потому что руководству невыгодно. Ведь всем понятно, что мы не можем расходовать столько киловатт в течении месяца", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Румисы, "Беркат" расположен рядом с автостанцией, поэтому здесь всегда много народа, и все необходимое сельчане, приехавшие в Грозный, могут купить здесь, в ста метрах от автостанции. "Когда руководство рынка заявило, что стоимость аренды возрастет кратно – не у всех, там своя градация, но возрастет, то женщины взбунтовались. Действительно, ведь и так прибыли, как это было раньше, сейчас такой нет. А тут еще эта пандемия! А с нас все дерут и дерут, скоро кожу сдирать будут!" – возмущается она.

По ее словам, возмущение женщин было выстраданным, ведь у многих эта торговля – единственный доход для их семей. "Мы живем не в закрытом пространстве и знаем, какая стоимость аренды на больших рынках в соседних республиках. И нигде один квадратный метр не стоит так дорого, как на нашем "Беркате", – сказал Румиса.

По ее словам, некоторые, кто торговал на этом рынке, отчаявшись добиться хоть какого-то успеха в своем бизнесе, переезжают в соседние регионы. "Многие торгуют в Хасавюрте, в Ингушетии. К примеру, мой сосед торговал продуктами, за 30 квадратных метров платил 55 тысяч. В Ингушетии за 50 квадратов на центральном рынке платит 15 тысяч, да еще пять тысяч за квартиру. "Единственное неудобство, что целую неделю не вижу родных, только в субботу еду домой, зато с деньгами", – сказал он мне при встрече", – рассказала женщина.

Румиса понимает, что администрация рынка на два-три месяца отсрочила повышение стоимости одного квадратного метра в торговых помещениях, но к весне этот вопрос обязательно возникнет на повестке дня, и навряд ли, по ее мнению, помогут митинги и протесты. Сама Румиса не может уйти с "Берката" – много мебели было взято в кредит, за нее нужно расплачиваться.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от руководства рынка "Беркат" по поводу повышения арендной платы. Сотрудница мэрии Грозного сказала корреспонденту "Кавказского узла", что все вопросы по поводу рынка следует задавать его руководству.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. "Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости о публичных извинениях публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".