Пользователи соцсетей поддержали участниц протеста на рынке в Грозном

15 декабря 2021, 12:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Чечни воспринимают любые протесты как проявление нелояльности, поэтому открытое выражение недовольства повышением арендной платы на рынке "Беркат" является смелым шагом, за который предпринимателям грозит расправа, заявили пользователи YouTube и Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько десятков женщин приняли 10 декабря участие в акции протеста против резкого повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат". Протест против повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат" показал, что чеченской власти не удается взять недовольство социально-экономической ситуацией под полный контроль, заключила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Такая протестная активность воспринимается чеченской властью как реальная угроза авторитету власти в республике, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Чеченские власти вынуждены будут наказать виновных, потому что в данном случае массовое принуждение к извинениям сыграет против авторитета Кадырова, заявил политолог Алексей Малашенко.

Пользователи YouTube указали на смелость участниц протеста. "Вот эта кучка женщин лучше почти всех взятых вместе жителей Чечни. Так как сказать "нет" Кадырову - это равносильно подписать приговор себе и всей родне", - заявила Руслана Иванова в комментариях к публикации на YouTube-канале 1Adat от 10 декабря. "Этих женщин могут убить же, пытать или посадить", - согласился The Kazakh. "А знаете, почему женщины вышли на улицу? Потому что мужчин все меньше и меньше становится", - написала Rata Tuy, собрав 11 "лайков".

Самым популярным комментарием к этой публикации, собравшим 105 "лайков", стали слова Амира Махмудова, который сопоставил протесты на рынке "Беркат" с тратами чеченских властей на дорогие подарки и развлечения. "Цены подняли, чтобы Кадыров мог одаривать спортсменов "Мерседесами" стоимостью 10 миллионов, чтоб он мог содержать бойцовский клуб "Ахмад", дорогой парк автомобилей, отдых со своей челядью за рубежом", - написал Махмудов.

К 12.30 мск 15 декабря публикация в YouTube-канале 1Adat собрала 17782 просмотра, 171 комментарий и 621 "лайк". У канала 11,2 тысячи подписчиков.

Пользователи Instagram также сочли акцию на рынке "Беркат" проявлением смелости. "Опасно же так высказывать свое мнение", - указал gfstkk в комментарии к публикации на странице "Кавказского узла" в соцсети. "Как они осмелились?" - удивилась _nuriya_z.

К 12.30 мск 15 декабря эта публикация, сделанная 12 декабря, собрала 266 "лайков" и 29 комментариев. У "Кавказского узла" 46,4 тысячи подписчиков в Instagram.

Авторы комментариев на сайте "Кавказского узла", напротив, сочли акцию протеста рядовым событием. "Ну вышли на протест против повышения аренды, ну обычное дело. Это проблему должен решать не Кадыров, а хозяин рынка", - написал сегодня читатель под ником Активный в комментарии к публикации "Кавказского узла" от 13 декабря.

Даже при резком ухудшении социально-экономической ситуации значительных протестов в Чечне не будет, уверен читатель "Кавказского узла" tam.rolfson. "Какие-то локальные акции наподобие той, что имела место на рынке "Беркат", возможны, но не более того", - написал он в комментариях к той же публикации. Он напомнил о практике изъятия у жителей Чечни автомобилей за различные нарушения. "И никто по этому поводу не митингует и открыто не протестует. Да и не для того Кадыров держит целую армию силовиков, чтобы допускать какие-то выходки со стороны населения. Все будет пресекаться мгновенно и самым жестоким образом", - отметил он.

Напомним, что одна из причин, по которой в Чечне могут изъять автомобиль - отказ от вакцинации. В ноябре 2020 года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы.

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.