Пользователи соцсети назвали избыточным дорогой подарок Кадырова бойцу из Дагестана

05 декабря 2021, 15:24

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Подарок в виде дорогого автомобиля дагестанскому бойцу ММА Магомеду Анкалаеву от Рамзана Кадырова избыточен и неуместен, сочла часть пользователей Instagram. Другие пользователи назвали подарок заслуженным.

Как писал "Кавказский узел", спортсмены неоднократно получали дорогостоящие иномарки от фонда имени Кадырова. Так, 25 ноября стало известно, что боец клуба "Ахмат" Альберт Дураев получил от фонда автомобиль Mercedes за победу в поединке. В марте глава Чечни сообщил, что выступающие за регион спортсмены Магомедрасул Хасбулаев, Магомед Бибулатов и Артур Бетербиев получили от фонда имени Кадырова ключи от автомобилей Mercedes, каждый из которых стоит не менее шести миллионов рублей.

Рамзан Кадыров и ранее дарил дорогостоящие машины от имени фонда имени Кадырова. При этом спортсмены за победы удостаивались особого его внимания. В частности, 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от автомобиля Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Пользователи соцсетей, комментируя подаренный Нурмагомедову автомобиль, поспорили о необходимости дарить спортсменам столь дорогие подарки и напомнили о дотациях федерального центра и сборах в фонд имени Ахмата Кадырова.

Дагестанский боец ММА Магомед Анкалаев 3 декабря опубликовал в Instagram свое фото рядом с автомобилем Mercedes и поблагодарил Рамзана Кадырова за подарок.

"Хочу выразить искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу. Спасибо за вашу заботу и проявленный интерес, это очень ценно для меня. Спасибо за подарок", - написал он.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что подарки получили три спортсмена. "Дорогой брат, президент БК «Ахмат» Абузайд Висмурадов, выполнил почётную миссию – передал три автомобиля «Мерседес» от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова бойцам UFC Хамзату Чимаеву, Магомеду Анкалаеву и экс-чемпиону Лиги АСА Рустаму Керимову", - привело 3 декабря его слова Sports.ru.

Публикация Магомеда Анкалаева набрала к 15.20 мск 5 ноября 726 комментариев. Авторы большинства из них поздравили спортсмена и назвали подарок заслуженным.

Боец из Махачкалы Магомед Анкалаев выступает за бойцовский клуб "Ахмат". 1 марта 2020 года на турнире UFC в США он отправил соперника в нокаут меньше чем через минуту после начала поединка. Болельщики выразили недовольство решением судьи остановить бой. Они начали негодовать, и Анкалаев, приняв это на свой счет, показал зрителям средний палец. Нецензурный жест, показанный бойцом из Махачкалы в адрес болельщиков - явление для спорта редкое и считается дурным тоном, но спортсмену едва ли грозит дисквалификация, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты.

Аналогичные комментарии разместили пользователи соцсети и под публикацией о подарке Анкалаеву на странице издания "Дагестанские известия", насчитывающей 342 тысячи подписчиков. Там к 15.20 мск размещено 236 комментариев.

Авторы многих комментариев при этом иронически отозвались о подарке Кадырова дагестанскому бойцу.

"Я не могу понять зачем спортсменам, у которых всё есть, дарить подарки такие дорогие", - заметил, в частности, akula777_777. "Когда какому-нибудь электрику подарит, пните [обратите мое внимание]", - пошутил electrik_gadjiev.

"Да, чтобы мы так жили!" – написала smm_salima. "Показуха, подарки не к месту, он и так не нуждался", - высказал мнение gadarinskiy.

"По-моему, Рамзан Кадыров главный акционер компании "Мерседес", раздает налево-направо", - в шутку заметил abdulaarakani. "Фирме "Мерседес" давно пора с Кадыровым договор заключить", - иронически написал xamig.

Официальная информация об источниках финансирования фонда имени Ахмата Кадырова на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Напомним, пользователи соцсетей и ранее критиковали Кадырова за дорогостоящие подарки. В частности, 26 июля пользователи YouTube заявили, что глава Чечни дарит дорогие автомобили за счет бюджета.