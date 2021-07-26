Дорогой подарок Кадырова дагестанскому блогеру вызвал критику в соцсети

26 июля 2021, 15:44

Рамзан Кадыров дарит дорогие автомобили за счет бюджета, заявили пользователи YouTube и читатели новостного сайта после встречи главы Чечни с популярным дагестанским блогером Хасбиком. Кадыров организует такие встречи ради максимального количества упоминаний о себе, указал блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", в марте глава Чечни сообщил, что выступающие за республику спортсмены Магомедрасул Хасбулаев, Магомед Бибулатов и Артур Бетербиев получили от фонда имени Кадырова ключи от автомобилей Mercedes, каждый из которых стоит не менее шести миллионов рублей. При этом Бетербиев второй раз стал получателем дорогостоящей иномарки от властей дотационного региона.

Видео встречи Рамзана Кадырова и дагестанского YouTube-блогера Хасбуллы Магомедова, известного под псевдонимом Хасбик, опубликовал сегодня YouTube-канал lezgin axi. В кадре глава Чечни сидит с Хасбиком на спортивной площадке и спрашивает его о впечатлениях о столице республики. "Грозный - бомба", - отвечает блогер.

Блогер Хасбик сообщил в сториз в своем Instagram, что Рамзан Кадыров подарил ему Mercedes. "+1 в гараж gle5.3", — подписал Хасбик фотографию с Кадыровым, сообщила сегодня "Лента.ру". К 15.44 мск 26 июля этой публикации в сториз на странице Хасбика уже нет.

Читатели "Ленты" раскритиковали дорогой подарок. "На дотации из Москвы он мерсы дарит", - заявил один из комментаторов. "Мерседес за счет других регионов России", - отметил Игорь Нигарб. "Знай, россиянин, это ты подарил Mercedes Хасбику", - сделал вывод Кайрос moment.

После встречи с Кадыровым блогер поинтересовался у подписчиков, как ему защитить автомобиль от повреждений. "Подскажите, где можно заклеить (то есть наклеить на автомобиль. - Прим. "Кавказского узла") антигравийную пленку?" - спросил Хасбик. Скриншот с этим вопросом и фотографией дорогостоящей модели автомобиля Mercedes опубликовал сегодня Telegram-канал 1Adat. "Каждому гостю Кадыров что-то обязательно дарит, <...>. Вот и Хасбик получил стандартный Mercedes за несколько миллионов рублей. Жаль только, что эта "щедрость" Кадырова за наш с вами счет", - говорится в публикации Telegram-канала.

Комментаторы на YouTube-канале TV Caucasus также выразили возмущение информацией о том, что Кадыров подарил Хасбику дорогую модель автомобиля Mercedes. "Кадырову больше делать нечего - <...> одаривать за счет налогов чеченского народа. <...> Нам это зачем? Почему за наш счет Хабибу [Нурмагомедову], Хасбику <...>?" - возмутился пользователь Время.

После громкой победы в 2018 году над Конором Макгрегором боец Хабиб Нурмагомедов получил от фонда имени Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Ключи от машины вручил ему Рамзан Кадыров. Пользователи соцсетей тогда высказывали сожаление по поводу близкого общения спортсмена с Кадыровым и Путиным.

"Он дал ему (Хасбику. - Прим. "Кавказского узла") Mercedes - у него что, мало денег было? Дайте лучше денег народу, который голодает", - призвал Azium TV.

Другие пользователи хостинга обсудили мнение блогера Тумсо Абдурахманова о встрече Кадырова и Хасбика. Тумсо заявил, что Кадыров решил воспользоваться тем, что Хасбик "является хайповым персонажем, всеми обсуждаемым в интернете".

"Ну любит человек любые такие хайповые темы <...>, YouTube-блогеров вне зависимости от их контента. Если они популярны, если они обсуждаемы, и фото с ними, встреча с ними, ужин с ними, бал с ними даст какие-либо дивиденды Кадырову, то он это, конечно, использует. <...> Он большой любитель <...> упоминаний в СМИ, в прессе, в любой блогосфере. <...> Не важно, в каком контексте будут о нем говорить - ему просто хочется, чтобы о нем говорили", - заявил Тумсо 25 июля в прямом эфире на своем YouTube-канале.

"Больше пиариться нечем Рамзану, вот и за Хасбика схватился", - высказался пользователь Носитель Короны. "Зачем вообще Рамзану пиариться?" - возразил Адам Мэйсон ФОН. "Зачем тогда ему жить в YouTube, Instagram? Больше не чем ему заняться?" - ответил вопросом на вопрос Носитель Короны.

"Рамзану пиар не нужен", - заявил Артур Магамедов. "Рамазану не надо пиариться, он и так на устах во всем мире, <...> он верный друг Путина", - написал Бродяга По жизни.

Раскруткой аккаунтов Рамзана Кадырова и его близких неоднократно занимались популярные Instagram-блогеры. В октябре 2020 года рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, что получил по 400 тысяч рублей за раскрутку каждого из шести Instagram-аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова. В январе аналогичную кампанию по раскрутке аккаунтов родственников и приближенных Рамзана Кадырова провел блогер Михаил Литвин, а в марте-апреле - певица и блогер Ольга Бузова, причем она призывала подписываться и на аккаунт, который ведется от имени самого Кадырова.

К 15.44 мск 26 июля эта публикация на канале YouTube TV Caucasus собрала 3295 просмотров и 119 "лайков".