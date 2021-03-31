Бузова занялась раскруткой Кадырова и его племянника в Instagram

31 марта 2021, 17:24

Певица и популярный Instagram-блогер Ольга Бузова объявила розыгрыш автомобиля, для участия в котором нужно подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова, начальника Управления ГИБДД Чечни Идриса Черхигова и бойца UFC Хамзата Чимаева. Стоимость рекламы на странице Бузовой, по разным источникам, колеблется от 400 тысяч до миллиона рублей.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2020 года рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, что получил по 400 тысяч рублей за раскрутку Instagram-аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2,4 миллиона рублей. Деньги были отданы за то, чтобы Моргенштерн призвал своих многочисленных подписчиков подписаться на соответствующие аккаунты. Эта подписка была условием для участия в розыгрыше ("гиве") автомобиля. В январе аналогичный розыгрыш объявил популярный Instagram-блогер Михаил Литвин. В числе аккаунтов, на которые надо было подписаться, снова оказались родственники и приближенные Рамзана Кадырова.

Бузова не впервые участвует в раскрутке близких Кадырова. Instagram-блогер и певица Ольга Бузова, на аккаунт которой подписаны 23,3 миллиона пользователей, объявила розыгрыш BMW и других призов. "Чтобы стать одним из счастливчиков, вам нужно перейти на мою страницу и забрать всех моих друзей, которые находятся в правом верхнем углу, к себе", - поясняет Бузова на видео, опубликованном на ее странице 30 марта.

Среди 134 аккаунтов, на которые подписана Бузова, есть аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, который ведется от лица Рамзана Кадырова, страница племянника Рамзана Кадырова - начальника Управления ГИБДД Чечни Идриса Черхигова, и аккаунт бойца UFC Хамзата Чимаева - члена бойцовского клуба "Ахмат".

Аккаунт Идриса Черхигова раскручивался и при проведении розыгрыша Михаилом Литвином. Хамзат Чимаев в марте прилетел в Чечню по приглашению Кадырова, глава республики устроил ему торжественный прием.

По числу подписчиков в русскоязычном сегменте Instagram Ольга Бузова уступает только Хабибу Нурмагомедову, следует из данных сервиса по анализу Instagram-аккаунтов Adinblog. Реклама на странице Ольги Бузовой еще летом 2019 года стоила 400 тысяч рублей, сообщил 6 января Instaved. В публикации нет данных относительно стоимости раскрутки аккаунта во время таких розыгрышей, как нынешний. Forbes в публикации от 2 августа 2019 года оценил стоимость рекламной интеграции в Instagram-аккаунте Бузовой в миллион рублей.

Бузова не в первый раз раскручивает родственников Кадырова. 16 октября 2019 года Бузова рекламировала аккаунт дома моды Firdaws, которым руководит дочь Рамзана Кадырова, разместив на своей странице в Instagram публикацию об открытии бутика Firdaws в Москве. "Я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаёшь", - написала Бузова.

Рамзан Кадыров позиционирует себя как защитник чеченских традиций. В 2019 году он на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. После этого в интернете появилось несколько видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне. Также Кадыров настаивал на том, чтобы сельчане соблюдали траур по умершим соседям. Глава Чечни пытается сформировать "кодекс поведения чеченца", считает востоковед Михаил Рощин.

Напомним, что в апреле 2018 года главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев заявил о недопустимости концерта певицы Ольги Бузовой во Владикавказе. "Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут ее песни? Даже их названия говорят сами за себя", - написал Тедеев в Instagram.

Число подписчиков Кадырова выросло за четыре месяца почти на два миллиона

По состоянию на 17.24 мск 31 марта на Instagram-аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 подписаны 6,6 млн пользователей, на аккаунт Хамзата Чимаева – 2 млн пользователей, а на аккаунт Идриса Черхигова – 2,4 млн пользователей. Отметим, что в январе, на момент объявления розыгрыша Михаилом Литвином, у Черхигова было на 100 тысяч подписчиков меньше. Число подписчиков аккаунта ya_pomoshnik_kra_95 с ноября 2020 года, когда проводил свой гив Моргенштерн, выросло на 1,9 миллиона.

В декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за нарушения прав человека в Чечне. После этого от лица главы Чечни стал вестись аккаунт ya_pomoshnik_kra_95.

По данным оппозиционного Telegram-канала 1Adat, у аккаунтов Кадырова и его приближенных появились проблемы с подписчиками и активностью из-за того, что Instagram усовершенствовал систему распознавания ботов. Авторы канала предположили, что целью раскрутки аккаунтов было получение "галочки" от Instagram, гарантирующей невозможность блокировки страницы по жалобам пользователей.

По мнению профессора Михаила Рощина, правозащитницы Светланы Ганнушкиной и блогера Тумсо Абдурахманова, раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи в Instagram связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность. Обычная практика принуждения бюджетников, как в случае с флешмобами, не столь эффективна в случае раскрутки аккаунтов в Instagram, в связи с чем Кадыров и ответственные за его PR сотрудники привлекают платных специалистов, считает блогер Тумсо Абдурахманов.