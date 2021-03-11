Торжественный прием Чимаева в Чечне вызвал скепсис в соцсетях

11 марта 2021, 00:30

Чеченский боец ММА Хамзат Чимаев прилетел в Чечню для реабилитации после перенесенного коронавируса. После восстановления спортсмен снова выступит на ринге, выразил надежду глава Чечни Рамказн Кадыров и пользователи Instagram. Большинство комментариев однотипные, их писали боты, предположили некоторые авторы комментариев.

Как писал "Кавказский узел", боец ММА Хамзат Чимаев прилетел в Чечню 5 января, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Рамзан Кадыров и другие спортсмены и родственники бойца на встречах с ним пренебрегли действующим в республике масочным режимом, следует из публикаций в соцсетях.

О том, как Рамзан Кадыров и его окружение игнорируют жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Боец UFC Хамзат Чимаев по приглашению Кадырова прилетел в республику. "В его планах пройти в Чеченской республике реабилитацию и полностью восстановиться от перенесённой коронавирусной инфекции. Свои первые восстановительные сборы Хамзат также проведёт в республике", - говорится 9 марта в посте на странице ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram, насчитывающей 6,3 миллиона подписчиков.

"Мы встретили его (Чимаева) в аэропорту Грозного. По правде говоря, Хамзат немного растерял свои килограммы, но это дело поправимое – свежий воздух, родные стены, полноценное питание и контроль специалистов сделают своё дело. Я уверен, что, пройдя необходимое обследование и реабилитацию, он обязательно восстановит свои былые кондиции и снова выйдет побеждать в клетке", - приводятся в сообщении слова Кадырова.

Он также указал, что уговорил Чимаева не прекращать спортивную карьеру, "призвал собраться с силами, не опускать руки".

На странице министерства также размещено видео встречи Чимаева в Грозном. На нем показано, как в аэропорту приземляется самолет бизнес-класса, из него выходит Чимаев, спортсмена встречает группа во главе с Кадыровым. Они обнимаются с главой республики.

"Добро пожаловать. Как хорошо, что ты прибыл. Как ты?", - интересуется у спортсмена Кадыров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". "Устал", - отвечает Чимаев. "Мы тебя сушёным мясом откормим и вылечим", - сказал Кадыров.

После этого Чимаев садится в автомобиль и уезжает.

По данным на 00.10 мск 11 марта пользователи посмотрели видео 134 тысячи раз и оставили под ним 43,2 тысячи комментариев. Большинство пользователей выразили поддержку спортсмену и пожелали ему поскорее восстановиться.

"Хамзат Чимаев - очень харизматичный боец [...] Его заявление об уходе из спорта стало потрясением. Потому что мы очень хотим, чтобы он стал чемпионом, и обязательно в нескольких весовых категориях", - написал isa.patriot.

"Хамзату здоровья и скорейшего выздоровления!" - написал aydamirov_deni_.

"Нет сомнений в том, что Хамзат с такой мотивацией от Главы Чечни в ближайшее время восстановится, выйдет в октагон и станет чемпионом!" - turpal__65.

Некоторые пользователи отметили, что большинство комментариев не отличаются друг от друга, причём один и тот же комментарий скопирован и вставлен около 20 раз.

"Все комменты однотипные. Даже фантазии у «ботов» нет", - указал adam0707180.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" бюджетники сообщили, что руководство заставляет их регистрироваться в соцсети Instagram и оставлять там комментарии под негативными публикациями о деятельности властей.

"Пропаганда культа силы и благодарность от лидера. Машина, деньги. Браво, браво", - написал пользователь Vladimir Korchanov, комментируя видео о прилете Чимаева в Чечню, опубликованное 10 марта на youtube-канале "Поясни за MMA", насчитывающем 351 тысячи подписчиков. Пользователь также отметил, что спортсмен "с вирусом приехал в республику и все его встречают без масок".

"Вы серьёзно? Из Европы в Россию на лечение!!!!" - иронично отметил Vladimir Isenov.

"Что-то не понятно, как он болеет вирусом и без маски обнимает главу республики. Мне кажется, это для хайпа сделано было", - предположил KURE BOVEH.

"Зря приехал. Америка не допустит его в UFC больше после встречи с Кадыровым", - указал Schumacher Schumacher.

"Хамзат [...] так легко не отделяется от Рамзана. Всю жить будет ему служить", - отметил Магомедов Хlажи.

"Кадыров пиарится за счёт Чимаева", - написал пользователь Admin YouTube, комментируя видеоролик с прилетом Чимаева, опубликованный на youtube-канале "ИА Грозный - Информ", насчитывающем 5,37 тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось, что Чимаев отменил несколько боев из-за болезни. Сначала не состоялся поединок с британцем Леоном Эдвардсом, назначенный на 20 января, а затем - на 13 марта. Бой в марте перенесли из-за того, что Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом, информировал со ссылкой на главу UFC Дэйна Уайта 2 марта ТАСС.

После этого Чимаев заявил, что завершил спортивную карьеру. "Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути. Думаю, я уже все", - привело слова спортсмена агентство.

Чимаева исключили из рейтинга UFC в полусреднем весе, его место там занял американец Шон Брэди, информировал 10 марта Eurosport.

Хамзат Чимаев - чеченский спортсмен, выступавший в полусредней и средней весовых категориях. На его счету девять побед и ни одного поражения, сообщил "Грозный. Информ". В возрасте 19 лет Чимаев уехал в Швецию с семьей в статусе беженцев. Там лона занимался вольной борьбой и участвовал в соревнованиях, став чемпионом стран, информировал 30 июля 2020 года Sport24.