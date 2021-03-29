Подарки спортсменам продолжили практику раздачи машин от фонда Кадырова

29 марта 2021, 11:34

Выступающие за Чечню спортсмены Магомедрасул Хасбулаев, Магомед Бибулатов и Артур Бетербиев получили от фонда имени Кадырова ключи от автомобилей Mercedes, сообщил глава Чечни. Уроженец Дагестана Артур Бетербиев второй раз стал получателем дорогостоящей иномарки от властей дотационной республики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров и ранее дарил от имени фонда имени Ахмата Кадырова дорогостоящие машины. При этом спортсмены за победы удостаивались особого внимания Рамзана Кадырова. В частности, в октябре 2018 года уроженец Дагестана чемпион мира по боксу Артур Бетербиев получил в подарок от властей Чечни автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от такой же машины.

О поощрении спортсменов - представителей бойцовского клуба "Ахмат", чемпионов Лиги АСА Магомедрасула Хасбулаева, Магомеда Бибулатова и боксера Артура Бетербиева - Рамзан Кадыров сообщил 28 марта на своей странице в "ВКонтакте". "Они привезли в Чеченскую Республику свои чемпионские пояса. Их победы на международных аренах - это самое настоящее спортивное достояние Чеченской Республики", - написал он.

Передачу бойцам ключей от автомобилей Рамзан Кадыров назвал "приятной миссией". "Передал ключи нашим чемпионам от трёх автомобилей "Мерседес", которые предоставили Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Федерация бокса ЧР и РБК "Ахмат", - написал глава Чечни.

Все три спортсмена получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором спортсмены общаются с Рамзаном Кадыровым, сидят с ним за столом, позируют перед камерой и садятся в новые автомобили. К 11.34 мск под ней размещено несколько десятков комментариев. Авторы многих из них выразили поддержку спортсменам, а некоторые подвергли критике видеосюжет.

"Такая клоунада, смотреть стремно", - написал, в частности, Сергей Сергеев. "За счет русских граждан банкет, бессовестные", - высказала мнение Алена Фролова. "Ерунду написали сейчас. У президента Чечни свой фонд, который отношения к русским гражданам не имеет", - ответил ей Сергей Саратов. "Все хорошо, все нравится, но можно на каждом столбе "Ахмат Сила" не писать и через каждые пять минут об этом не кричать", - написал Максим Бочкарев.

Напомним, в 2018 году фонд Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд до 3,68 млрд, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд Кадырова, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили тогда "Открытые медиа".

В то же время Чечня, по оценкам Forbes, в 2020 году заняла четвертое место в России по масштабам бюджетных вливаний. Поступления из федерального бюджета в бюджет республики выросли на 27,7 млрд рублей и достигли 106,4 млрд рублей, сообщило 12 марта издание.

Официальная информация об источниках финансирования на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Федеральные власти, щедро выделяющие деньги Чечне, не контролируют ни их использование, ни работу фонда имени Кадырова, пояснил в декабре 2019 года "Кавказскому узлу" экономист Сергей Жаворонков. У Москвы нет формальных оснований подозревать фонд в привлечении бюджетных средств, указал кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

"Этот фонд патронируется лично Рамзаном Кадыровым. Он понимается как некий общечеченский фонд, и его средства тратятся на общечеченские цели, по версии Кадырова. И в этом плане никакого резонирования с дотационным характером Чеченской Республики нет. Это не бюджетный фонд. Куда руководство фонда хочет, туда и тратит", - сказал Ярлыкапов.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни каждый месяц обязаны переводить на благотворительность около 10 процентов своих доходов, следует из справки "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.