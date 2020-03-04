Журналисты назвали исключительным инцидент с дагестанским бойцом ММА Анкалаевым

04 марта 2020, 05:29

Нецензурный жест, показанный бойцом из Махачкалы Магомедом Анкалаевым в адрес болельщиков - явление для спорта редкое и считается дурным тоном, но спортсмену едва ли грозит дисквалификация, отметили опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта боец из Махачкалы Магомед Анкалаев на турнире UFC в США отправил соперника в нокаут меньше чем через минуту после начала поединка. Болельщики выразили недовольство решением судьи остановить бой. Они начали негодовать, и Анкалаев, приняв это на свой счет, показал зрителям средний палец, за что ему может грозить штраф.

Пресс-секретарь Федерации кикбоксинга W5 Алина Мацалова, комментируя нецензурный жест бойца из Махачкалы Магомеда Анкалаева в адрес болельщиков, заявила 3 марта корреспонденту "Кавказского узла", что подобных прецедентов в России не было. При этом она отметила, что масштаб наказания спортсмена зависит от судейской бригады.

Аналогичного мнения придерживается редактор раздела "Бокс/ММА" на сайте sport24 Ярослав Степанов, который отметил, что такие ситуации встречаются крайне редко. "Их можно буквально пересчитать по пальцам. Это не дурной тон, но, конечно, считается чем-то неприличным, тем, что нормальный спортсмен делать не будет. Он должен контролировать свои эмоции в отношении людей, платящих деньги за то, чтобы прийти и посмотреть на поединок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Степанова, степень тяжести наказания спортсмена зависит от тяжести совершенного проступка. "Если речь идет о каких-то физических повреждениях - то вплоть до увольнения. Если же говорить о ситуации с Анкалаевым, то, скорее всего, дело ограничится штрафом. Дисквалификация — очень маловероятна", - считает он, добавив при этом, что наказание назначает Атлетическая комиссия штата Вирджиния, где происходил поединок, и действовать оно будет только на территории штата.

С другой стороны, по его словам, не очень понятно, как квалифицировать действия борца, поскольку есть сведения о том, что его действия стали ответом на оскорбительные действия зрителей. "Был такой боец Коби Колема, который не любил бразильцев. Когда он приезжал в Бразилию, его там оскорбляли зрители, а он оскорблял их. Но я не помню, чтобы его как-то за это дисциплинарно наказывали", - привел сравнение Степанов.

По словам главного редактора "Сила ТВ" Игоря Рязанцева, у российских спортсменов в единоборствах было не принято "задираться с кем-либо".

"Это считалось дурным тоном. Проще говоря - не "по-пацански". Хочешь доказать свою крутость - выйди на ринг, на ковер и покажи, что ты можешь", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, сейчас "приходит такая экспрессивная манера поведения с юга, в том числе из Дагестана", и такая манера поведения распространяется потому, что помогает повысить интерес к бою в СМИ.

"Придумываются разные ходы, когда бойцы начинают задираться между собой, пишут разные вещи в социальных сетях [...] Так что для Анкалаева это — удачный повод заявить о себе, чтобы его как-то отличали, выделяли", - отметил он.

Рязанцев также обратил внимание на то, что решение о наказании принимает дисциплинарный комитет Атлетической комиссии в штате Вирджиния.

"Он (Анкалаев) может отделаться небольшим штрафом и извинением перед зрителями. Ему могут объяснить, что "мы зависим от этих людей, от их денег". Он извинится и инцидент будет исчерпан - там так любят делать. И скорее всего дело замнут", - заключил он.

Напомним, что первым в истории россиянином, завоевавшим чемпионский титул в UFC, стал боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов. В октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе он одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил пояс чемпиона в легком весе.

Сразу после боя у Нурмагомедова произошла словесная перепалка с тренером Макгрегора, находившимся возле октагона. Хабиб перепрыгнул через ограждение и бросился на тренера. Началась массовая драка, в ходе которой на ринг выскочили члены команды Нурмагомедова, некоторые из которых даже обменялись ударами с Макгрегором. Из-за этого пояс чемпиона не был вручен бойцу из Дагестана на ринге.

После боя он публично извинился за потасовку и заявил, что Макгрегор спровоцировал его своими оскорблениями. Однако Атлетическая комиссия штата Невада (США), где проходил бой, вынесла решение дисквалифицировать Нурмагомедова на девять месяцев (начиная с даты боя) и оштрафовать на полмиллиона долларов.