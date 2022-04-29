Кадыров отчитался о возвращении Делимханова и чеченских силовиков с Украины

29 апреля 2022, 19:35

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Рамзан Кадыров опубликовал сегодня запись встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и чеченскими силовиками, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украине находится его советник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с вооруженными чеченскими силовиками карту местности. 16 марта Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Адаму Делимханову звания Героя России.

Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до вице-премьера Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографической справке об Адаме Делимханове, подготовленной "Кавказским узлом". Делимханов как депутат Госдумы не мог отдавать приказы чеченским бойцам на Украине, они подчиняются только командованию Росгвардии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Публикации видео о поездках Рамзана Кадырова и Адама Делимханова на Украину стали элементом пропаганды и пиар-ходом, указали ранее кавказоведы Алексей Малашенко и Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Сообщение о встрече с вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции на Украине командирами подразделений чеченских силовиков и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым опубликовал сегодня глава Чечни.

Кадыров поздравил Делимханова с присвоением звания Героя России. "Глава государства высоко оценил успехи команды Кадырова, наградив высоким званием Героя России Адама Делимханова. Я с большим удовольствием поздравил его с этим важным для всего чеченского народа событием. Мы испытываем настоящую гордость за очередного нашего Героя", - написал он в своем Telegram-канале.

Также он отметил похвалил чеченских силовиков и отметил, что они готовы и дальше продолжать сражаться на Украине "плечом к плечу со своими боевыми товарищами из Вооруженных сил России, ЛНР и ДНР", - подчеркнул глава Чечни.

К сообщению приложена видеозапись встречи, на которой Делимханов в военной форме на чеченском языке отчитывается Кадырову, среди слов слышны вставки на русском языке "Большой привет" и "Ахмат - сила", затем к ним подбегают другие силовики, приобнимаются с главой республики и слушают Кадырова, а затем общаются с ним.

В феврале на фоне скандала с арестом жены федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой резонанс вызвала угроза Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В декабре 2021 года журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала. Влияние чеченцев в криминальном мире России неустанно растет, отметила она. "Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни, он обладает огромными ресурсами", говорится в публикации "Новой газеты".

Ранее, в апреле 2009 года, начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Так, 23 апреля Кадыров отчитался об отправке из Чечни нескольких сотен добровольцев, в том числе жителей и других регионов страны. Каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, где профессиональные инструкторы обучили их азам военного искусства, заявил глава Чечни.

Десятидневный курс подготовки перед отправкой на Украину достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал военный эксперт Александр Храмчихин после отчета Кадырова об отправке очередного отряда добровольцев. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. Властям Чечни важно демонстрировать президенту Путину деятельное участие в военной операции, пояснил кавказовед Руслан Кутаев.

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