Дебаты перед вторым туром выборов свелись к взаимным претензиям кандидатов в президенты Южной Осетии

27 апреля 2022, 22:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Южной Осетии завершился второй тур дебатов кандидатов в президенты. Кандидаты не представили свои программы, а их споры свелись к взаимным претензиям в экспрессивной форме, указали опрошенные «Кавказским узлом» эксперты из Северной Осетии Алик Пухаев и Сослан Джусоев.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция при этом заявила о поддержке Гаглоева. Второй тур выборов ЦИК назначил на 28 апреля, которое выпадает на четверг. Верховный суд Южной Осетии отменил это решение, удовлетворив иск живущих во Владикавказе избирателей, которые требовали перенести голосование на выходной день. Изучив решение суда, Центризбирком решил, что второй тур выборов президента Южной Осетии пройдет 8 мая.

Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали в Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии". Кандидаты в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов не продемонстрировали различных идеологических позиций в ходе предвыборной кампании, а заявление Бибилова о столкновении двух идеологий является лишь попыткой набрать дополнительные очки, указали 13 апреля опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Второй тур теледебатов кандидатов в президенты Южной Осетии завершился 26 апреля. Бибилову и Гаглоеву была предоставлена возможность высказаться по трем темам – законность и порядок, внешняя политика: взаимодействие с Россией, и свободная тема.

Полемика кандидатов в ходе теледебатов сводиласься к личным нападкам, а программы развития не обсуждаются, прокомментировал второй тур дебатов кандидатов в президенты бывший советник Анатолия Бибилова Сослан Джусоев.

«К сожалению, мы не знаем, какая разница в отношении Гаглоева и Бибилова к теме референдума, к теме будущего Осетии, потому что в ходе первых двух раундов дебатов никакой содержательной дискуссии по поводу будущего Южной Осетии, по поводу видения этого будущего со стороны кандидатов не состоялось. Дебаты носили, скорее, характер личной полемики, и каких-то принципиально важных вопросов для будущего Южной Осетии на них не обсуждалось», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сослан Джусоев.

С ним согласен и автор блога и подкаста о Северной Осетии Rajdian Алик Пухаев , который утверждает, что второй тур дебатов не показал никаких принципиальных отличий в отношении кандидатов, в частности, к референдуму о присоединении Южной Осетии к России.

«Эти раунды продемонстрировали, что никакой разницы в отношении Гаглоева и Бибилова [к присоединению Южной Осетии к России] нет. Единственное - Гаглоев не против проведения референдума, но говорит, что присоединение к России возможно только с участием России и готовности России принять Южную Осетию в свой состав. Бибилов же говорит, что есть некое «окно возможности». Он про него говорил в 2017-м году, он говорит об этом в 2022-м – у него постоянно возникает «окно возможности» прямо в момент выборов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алик Пухаев.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы требования российского законодательства. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

У Алана Гаглоева более выигрышная тактика на дебатах, считает Пухаев. «Каких-то коренных отличий у кандидатов нет, поскольку программы ими не были представлены. Дебаты проходили в условиях постоянных претензий друг к другу. Конечно, второй раунд дебатов после первого тура выборов это довольно экспрессивный и низкий уровень, за что 26 апреля два кандидата извинялись», - рассказал Пухаев.

По его словам, тактика Бибилова состояла в том, чтобы «говорить о том, что надо пройти вместе полиграф», а «тактика Гаглоева – вспоминать все принципиальные ошибки Бибилова, то есть грузинский пост в селении Цнелис, убийство Инала Джабиева и другие ошибки».

Во время дебатов 25 апреля Анатолий Бибилов предложил оппоненту пройти тест на детекторе лжи. «Вместо дебатов завтра, предлагаю вместе пройти тест на полиграфе, прямо на глазах у зрителей, чтобы народ увидел, кто врет и что не договаривает", - заявил он и отметил, что подготовил 20 вопросов. Гаглоев изначально не ответил на прямой вопрос о готовности пройти тест на полиграфе, но в конце дебатов указал, что пройдет тест на детекторе лжи, если Бибилов подпишет соглашение о честных выборах, передает ИА «Рес».

«Надо отметить, что один раз Алан Гаглоев пытался представить свою программу, хотя бы какие-то базисы заявить, но это было на пять минут, не более. На этом всё, что-то более серьезное на дебатах мы не услышали. На мой взгляд, в тех условиях, когда от тебя требуют пройти полиграф, чтобы доказать невиновность своего брата в убийстве, тактика критики и вспоминание тех кейсов, которые стали причиной высокого антирейтинга Бибилова, это одна из успешных тактик», - отметил Пухаев.

Бибилов задал эмоциональный тон дебатам и обсуждал дело брата Алана Гаглоева вместо программ социально-экономического развития, указал Джусоев. «Не обсуждаются программы. Не обсуждаются какие-то планы социально-экономического или политического развития, развития внутренней и внешней политики. Ничего из этого мы не слышим. С самого начала второго раунда дебатов президентом Бибилов был задан некий такой эмоциональный тон. С его стороны в большей степени идет обсуждение оппонента и его брата Алана Гаглоева, который сейчас задержан и ждет суда. И, соответственно, со стороны Алана Эдуардовича идет некая личная полемика, хотя в общем и целом он выглядит спокойней и уверенней», - пояснил Джусоев.

Брат Алана Гаглоева Александр был задержан по подозрению в убийстве трех человек, сообщила в сентябре 2020 года Генпрокуратура Южной Осетии. Депутат парламента Зита Бесаева назвала обыск, прошедший в связи с этим делом в офисе партии "Ныхас", политическим преследованием. Александр Гаглоев также обвинялся в попытке совершить теракт на "Съезде осетинского народа" в Цхинвале и гостинице "Алан" в 2007 году по заказу Министерства Госбезопасности Грузии. Александр Гаглоев был задержан на основании показаний задержанного Амирана Догузова. Но в дальнейшем Догузов неожиданно свои показания изменил, а уголовное преследование Александра Гаглоева было прекращено. Однако в 2020 году Генпрокуратура Южной Осетии решила возобновить уголовное дело. По данным прокуратуры, в 2020 году во время повторного расследования выяснилось, что Догузова пытали, требуя отказаться от показаний на заказчиков теракта. В числе подозреваемых в пытках фигурировал Алан Гаглоев, писал 5 декабря 2020 года сайт "Ныхас".

О планах Гаглоева в случае президентства можно сказать немного, в то же время указал Джусоев. «По каким-то планам, озвученным Аланом Гаглоевым, сказать ничего нельзя. Единственное, что он конкретно озвучил, носит общий характер, это то, что в случае победы, команду будет набирать сугубо по профессиональным качествам без оглядки на родственные или какие-то иные связи», - рассказал эксперт.

Победителю президентских выборов нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест в Южной Осетии, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт, указали 10 апреля пришедшие на избирательные участки жители Цхинвала. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и сферы культуры в Южной Осетии, высказали мнение другие жители Цхинвала, проголосовавшие на выборах.

Напомним, что после первого тура не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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