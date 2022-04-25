ЦИК Южной Осетии назначил второй тур президентских выборов на 8 мая

25 апреля 2022, 22:07

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Второй тур выборов президента Южной Осетии пройдет 8 мая, сообщила глава Центризбиркома Эмилия Гагиева после получения мотивированного решения Верховного суда, запретившего проводить голосование в будний день.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Верховный суд Южной Осетии отменил решение ЦИК о назначении второго тура президентских выборов на 28 апреля. Таким образом суд удовлетворил иск живущих во Владикавказе избирателей, которые потребовали перенести голосование на выходной день. Сегодня Центризбирком направил в Верховный суд Южной Осетии просьбу разъяснить решение об отмене даты второго тура выборов и уточнить, когда можно провести голосование.

21 апреля стало известно, что граждане Южной Осетии, живущие во Владикавказе, обратились в суд с требованием перенести голосование во втором туре президентских выборов на другой день. Перенос даты выборов на более поздний срок поможет действующему президенту Анатолию Бибилову обеспечить приток избирателей, предположила политолог Алана Плиева.

Сегодня Центризбирком Южной Осетии получил мотивированное решение Верховного суда от 23 апреля и назначил голосование на втором туре президентских выборов на 8 мая.

«Дата определена на заседании комиссии в понедельник (25 апреля) большинством голосов. ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 статьи 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование в праздничный день, из чего мы и исходили», - заявила Эмилия Гагиева.

Она подчеркнула, что ЦИК исполнил решение суда «незамедлительно», передает ИА «Рес».

Ранее, 23 апреля председатель комитета парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов поддержал отмену Верховным судом даты выборов, назначенных на четверг, 28 апреля.

«Даже если бы дату 28 апреля объявили в республике выходным днем, то в любом случае проведение голосования в четверг создало бы неудобства для определенной части граждан Южной Осетии, проживающих во Владикавказе, Москве и Сухуме», - сказал Габатов.

Он отметил, что в России и Абхазии четверг — будний день, и невозможно сделать его выходным днем. «Поэтому проведение выборов 28 апреля стало бы ущемлением прав наших граждан, которые проживают на территории вышеуказанных городов», - подчеркнул Габатов, слова которого приводит «Осинформ».

Отметим, после того, как ЦИК Южной Осетии назначил второй тур выборов президента на 28 апреля, которое приходится на четверг, президенту поступило предложение сделать этот день выходным, однако Бибилов так и не подписал документ об этом. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал он.

Первый тур выборов президента Южной Осетии прошел 10 апреля. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция при этом заявила о поддержке Гаглоева. Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали в Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Напомним, что после первого тура не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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