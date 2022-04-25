Избирком Южной Осетии потребовал внести ясность в вопрос о дате выборов президента

25 апреля 2022, 15:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Верховный суд Южной Осетии, запретивший проводить второй тур президентских выборов в будний день, направлена просьба разъяснить, когда можно провести голосование, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Верховный суд Южной Осетии отменил решение ЦИК о назначении второго тура президентских выборов на 28 апреля. Таким образом суд удовлетворил иск живущих во Владикавказе избирателей, которые потребовали перенести голосование на выходной день.

21 апреля стало известно, что граждане Южной Осетии, живущие во Владикавказе, обратились в суд с требованием перенести голосование во втором туре президентских выборов на другой день. Перенос даты выборов на более поздний срок поможет действующему президенту Анатолию Бибилову обеспечить приток избирателей, предположила политолог Алана Плиева.

Центризбирком сегодня направил в Верховный суд Южной Осетии заявление с просьбой разъяснить решение об отмене даты второго тура выборов, сообщила председатель ЦИК Эмилия Гагиева.

"Мы просим внести ясность, в какой день недели необходимо назначить повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия, которое ранее было назначено на 28 апреля 2022 года, а также [пояснить], возможно ли назначение повторного голосования по выборам президента Республики Южная Осетия на праздничный день", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция при этом заявила о поддержке Алана Гаглоева. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, которое приходится на четверг, заявила ранее глава ЦИК и предложила сделать этот день выходным, однако Бибилов так и не подписал документ об этом. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал он.

Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали в Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Отметим, что после первого тура не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.