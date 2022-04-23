Суд отменил решение о дате второго тура выборов президента Южной Осетии

23 апреля 2022, 13:30

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Верховный суд Южной Осетии удовлетворил иск избирателей, попросивших отменить назначение второго тура президентских выборов на будний день.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд назначил на сегодня рассмотрение иска о признании незаконным постановления ЦИК о назначении второго тура выборов президента на 28 апреля. Иск подали проживающие в Северной Осетии избиратели, потребовав перенести голосование на выходной день.

Верховный суд Южной Осетии отменил решение ЦИК о назначении второго тура президентских выборов на 28 апреля, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Напомним, 21 апреля стало известно, что граждане Южной Осетии, живущие во Владикавказе, обратились в суд с требованием перенести голосование во втором туре президентских выборов на другой день. Перенос даты выборов на более поздний срок поможет действующему президенту Анатолию Бибилову обеспечить приток избирателей, предположила политолог Алана Плиева.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, которое приходится на четверг, заявила глава ЦИК и предложила сделать этот день выходным, однако Бибилов так и не подписал документ об этом. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал он.

Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали в Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

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