Избиратели из Владикавказа потребовали перенести второй тур выборов в Южной Осетии

22 апреля 2022, 01:52

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Граждане Южной Осетии, живущие во Владикавказе, обратились в суд с требованием перенести голосование во втором туре президентских выборов на другой день, сообщили в ЦИК Южной Осетии. Перенос даты выборов на более поздний срок поможет действующему президенту Анатолию Бибилову обеспечить приток избирателей, предположила политолог Алана Плиева.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, которое приходится на четверг, заявила глава ЦИК и предложила сделать этот день выходным. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал Анатолий Бибилов и решил оспорить предложение ЦИК. Избирком Южной Осетии попросил открыть во Владикавказе два участка для голосования во втором туре выборов президента.

Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали в Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

В суд подано заявление от граждан Южной Осетии, проживающих в Северной Осетии, с просьбой перенести дату выборов, сообщил 21 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома Южной Осетии.

"От имени нескольких жителей Владикавказа в Цхинвальский суд поступили жалобы о нарушении их избирательных прав. Такое же письмо поступило и в ЦИК. Мы понимаем, что даже если был бы издан приказ о выходном дне по республике в день голосования, то на Северную Осетию, Москву и в Абхазию этот указ не распространяется. Дождемся рассмотрения жалоб в суде", - пояснили он.

Штаб Алана Гаглоева выразил надежду на соблюдение законности в ходе проведения второго тура выборов. На странице кандидата в президенты в Telegram-канале 21 апреля появилось обращение 16 депутатов парламента от партий "Ныхас", "Народной партии", Компартии и парламентского объединения "За справедливость".

"Мы как представители законодательного органа Южной Осетии выражаем удовлетворенность в связи прохождением процесса выбора президента Южной Осетии в рамках законности. Несмотря на все трудности, первый тур пройден. Нарушений в ходе первого тура голосования не зафиксировано, о чем говорили наблюдатели из разных стран", - отмечается в сообщении.

Решение назначить второй тур выборов на 28 апреля законно, считают депутаты. "Были соблюдены конституционные нормы, не превышен 15-дневний срок назначения выборов после оглашения результатов первого тура. Подготовка ко второму туру проходит в рабочем порядке: отпечатаны бюллетени для голосования, определены даты и темы теледебатов, начата предвыборная агитация. Мы выражаем уверенность, что второй тур также пройдет в рамках законности", - говорится в заявлении. Депутаты призвали все ветви власти "обеспечить прохождение процесса голосования второго тура выборов президента Южной Осетии в рамках правового поля".

Политолог Алана Плиева считает, что в предвыборной гонке Бибилов решил пойти на кардинальные шаги. "Цхинвальский суд намерен до конца недели (до 24 апреля) рассмотреть дело о тройном убийстве, в котором подозревается брат Гаглоева, Александр [...] Также суд рассмотрит дело о попытке совершения теракта в 2007 году", - рассказала политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Брат лидера оппозиционной партии "Ныхас" Алана Гаглоева Александр был задержан по подозрению в убийстве трех человек, сообщила в сентябре 2020 года Генпрокуратура Южной Осетии. Депутат парламента Зита Бесаева назвала обыск, прошедший в связи с этим делом в офисе партии "Ныхас", политическим преследованием.

Александр Гаглоев также обвинялся в попытке совершить теракт на "Съезде осетинского народа" в Цхинвале и гостинице "Алан" в 2007 году по заказу Министерства Госбезопасности Грузии. Александр Гаглоев был задержан на основании показаний задержанного Амирана Догузова. Но в дальнейшем Догузов неожиданно свои показания изменил, а уголовное преследование Александра Гаглоева было прекращено. Однако в 2020 году Генпрокуратура Южной Осетии решила возобновить уголовное дело. По данным прокуратуры, в 2020 году во время повторного расследования выяснилось, что Догузова пытали, требуя отказаться от показаний на заказчиков теракта. В числе подозреваемых в пытках фигурировал Алан Гаглоев, писал 5 декабря 2020 года сайт "Ныхас".

"Если действительно в суд обратились наши граждане, проживающие в Северной Осетии с просьбой перенести дату выборов, и параллельно состоятся суды по тройному убийству и попытке совершения теракта, то это означает, что с помощью административного ресурса Бибилов постарается отсрочить дату второго тура. Перенос дня голосования на май дает время суду вынести решение по (Александру) Гаглоеву", - сказала Плиева.

В случае вынесения одного или двух обвинительных приговоров Бибилов рассчитывает на приток разочарованного в Алане Гаглоеве электората, пояснила она.

Бибилов также рассчитывает на поддержку команды бывшего кандидата в президенты Владимира Пухаева, которого он назначил министром обороны республики за 10 дней до второго тура.

18 апреля стало известно, что министром обороны Южной Осетии был назначен старший офицер разведки Генштаба Южной Осетии Владимир Пухаев, которого Центризбирком не допустил к участив в президентских выборах. Президент Анатолий Бибилов поручил ему уделить особое внимание боевой и физической подготовке военных. 25 февраля, после начала спецоперации на Украине, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обвинил в бездействии и уволил министра обороны Ибрагима Гассеева, который заявил о намерении побороться за пост президента.

Она напомнила, что Владимир Пухаев проработал более 15 лет в министерстве обороны, а несколько лет назад он уволился, не поладив с бывшим министром обороны Ибрагимом Гассеевым. "В ходе предвыборной гонки Бибилов и Пухаев нашли общие точки соприкосновения в своих антипатиях к Гассееву. Владимир Пухаев [...] имеет довольно хороший авторитет среди военнослужащих, среди коллег. Он не замешан в коррупции, был активным участником боевых действий в двух грузино-осетинских вооруженных конфликтах. Его сторонники - это по большей части молодые парни, которые служат в южноосетинских вооруженных силах относительно недавно. Бибилов понимает, что для победы во втором туре голосования ему нужны сторонники. Он рассчитывает на поддержку сторонников Пухаева. У того они есть, хотя и сложно сказать, какой это процент", - считает Плиева.

Кроме того, Бибилов сменил главу города Квайса. "Здесь с вероятностью в 90% повлияли низкие результаты в пользу Бибилова в первом туре", - предположила политолог.

Глава Дзауского района Южной Осетии Андрей Джиоев 18 апреля сообщил о назначении главой администрации города Квайса Алана Хугаева, информировала газета "Южная Осетия".

Встречи замглавы администрации президента России Дмитрия Козака по очереди с Бибиловым и Гаглоевым цхинвальцы расценили как демонстрацию Москвы "нейтрального отношения к Гаглоеву", отметила она.

17 апреля штаб Гаглоева опубликовал сообщение о встрече Алана Гаглоева с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком в Москве. Сотрудник предвыборного штаба Гаглоева подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт встречи. "Встреча прошла в максимально благожелательной обстановке", - отметил он. 20 апреля стало известно о встрече президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Они обсудили в Москве вопросы реализации программы социально-экономического развития республики до 2025 года, сообщил со ссылкой на источник в администрации президента России ТАСС.

Не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

Комментариями представителей Цхинвальского горсуда относительно иска жителей Владикавказа о переносе даты выборов, а также относительно судебных процессов в отношении Александра Гаглоева "Кавказский узел" пока не располагает.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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