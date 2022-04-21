Журналисты поспорили о роли владикавказских избирателей во втором туре выборов в Южной Осетии

21 апреля 2022, 09:47

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Избирком Южной Осетии попросил открыть во Владикавказе два участка для голосования во втором туре выборов президента. Российские политики не поддержат действующего президента Южной Осетии, и голосование во Владикавказе не повлияет на итоги второго тура, предположил журналист Руслан Тотров. Голоса избирателей в Северной Осетии могут решить исход выборов, возразил его коллега Марат Гукемухов.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, которое приходится на четверг, заявила глава ЦИК и предложила сделать этот день выходным. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал Анатолий Бибилов и решил оспорить предложение ЦИК.

Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали во Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

ЦИК попросил открыть два участка в Северной Осетии

Анатолий Бибилов передумал оспаривать дату второго тура, сообщила его пресс-секретарь. "Назначение даты второго тура президентских выборов это прерогатива ЦИК. Анатолий Ильич не будет оспаривать данное решение", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-секретаря Бибилова.

До 28 апреля избиркому предстоит напечатать бюллетени для голосования, назначить новые теледебаты и обеспечить контроль за соблюдением кандидатами границ агитационной работы, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» источник в ЦИК Южной Осетии.

ЦИК Южной Осетии обратился к властям Северной Осетии с просьбой организовать те же избирательные участки, что работали в первом туре 10 апреля, сообщила сотрудница ЦИК Кристина Авлохова. "Сейчас мы ждём ответа, организацию дополнительных участков не планируем", - сказала она 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авлоховой, у ЦИК нет данных о числе избирателей за пределами Южной Осетии. Чтобы проголосовать в Северной Осетии, достаточно наличия югоосетинского паспорта.

В разногласиях относительно даты выборов нет мотивов конфронтации между главой ЦИК и Анатолием Бибиловым, считает политолог из Южной Осетии Алана Плиева. "Конфликт между [руководителем ЦИК Эмилией] Гагиевой и Бибиловым сохраняется. Если изначально детали диалога на повышенных тонах доходили из-за стен властных коридоров на улицу, то сейчас пыл немного стих, но и о примирении речи нет. Между главой ЦИК и Бибиловым нет даже формального диалога. Они просто не разговаривают. Еще во время регистрации кандидатов, во время голосования за/против регистрации кандидатов, Гагиева в открытом голосовании проголосовала против регистрации кандидата в президенты Бибилова", - рассказала Алана Плиева корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что именно после этого силовики провели обыски в кабинетах ЦИК.

При этом 17 апреля штаб Гаглоева опубликовал сообщение о встрече Алана Гаглоева с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком в Москве. Сотрудник предвыборного штаба Алана Гаглоева подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт встречи Гаглоева и Козака. "Встреча прошла в максимально благожелательной обстановке", - пояснил он.

Встреча Гаглоева и Козака - это намек избирателям на то, что Москва нейтральна и не делает ставок ни на Бибилова, ни на Гаглоева, предположила блогер Зарина, администратор Instagram*-паблика "ЧП Цхинвал", на который подписаны 23,8 тысячи пользователей.

"Встреча Гаглоева с Козаком - это просто опровержение всех публикаций, в которых упор делался на то, что официальные власти России не готовы иметь диалог и не рассматривают всерьез Гаглоева. На фоне визита Гаглоева в Москву, Бибилов проводит часовой прямой эфир в Instagram* на своей странице, отвечает на вопросы населения, говорит о том, что удалось выполнить, пытается убедить избирателей в пустоте обещаний других кандидатов. И это все на фоне встречи Гаглоева с Козаком выглядит как легкая конвульсия. При этом надо отдать должное Бибилову, он прав в том, что кандидаты выстроили свои предвыборные агитации на многочисленных обещаниях, которые не так легко выполнить. Это системные проблемы, которые одним росчерком пера и изданием указа президента о ликвидации той или иной проблемы не решаются", - сказала блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты озвучили различные прогнозы о роли владикавказских избирателей во втором туре

Во Владикавказе видны признаки агитационной кампании кандидатов в президенты Южной Осетии. В частности, в городе можно увидеть плакаты и баннеры с их портретами. Например, на въезде во Владикавказ стоит большой баннер с изображением Анатолия Бибилова, передал корреспондент "Кавказского узла".

В общем подсчёте голоса избирателей из Северной Осетии играют незначительную роль, считает политический редактор интернет-СМИ «Основа» Руслан Тотров. "Я не считаю, что голоса в Северной Осетии очень значимы для определения победителя. Здесь в игру вступает простая арифметика. Северная Осетия – это порядка четырёх с половиной тысяч избирателей. И даже если мы допустим неслыханное – что львиная доля из них внезапно проголосует за Анатолия Бибилова, надо понимать, что это максимум 20% от общего количества избирателей на выборах в Южной Осетии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, команда Бибилова прилагала "титанические усилия", чтобы получить голоса североосетинских избирателей, в том числе с помощью попыток заинтересовать материально, но эта тактика не принесла Бибилову успеха в первом туре. "Максимум половину голосов он забрал в Северной Осетии", - пояснил журналист.

В свою очередь корреспондент «Эха Кавказа» Мурат Гукемухов считает, что голосование во Владикавказе может решить исход выборов. "Во Владикавказе два участка для голосования, и это при том, что граждан Южной Осетии в Северной Осетии проживает не менее 20 тысяч. На каждый участок привозят 2200 бюллетеней, так как по закону Южной Осетии «Об основных гарантиях избирательных прав» численность избирателей на одном участке не может превышать двух тысяч. То есть всего 4400 бюллетеней на двух участках при 20 тысячах избирателей. Это соотношение гарантирует 100% использование бюллетеней при 20% явке. Как правило, все желающие проголосовать не успевают, участки закрываются, как только закончатся бюллетени. В первой туре выборов проголосовали 29 тысяч граждан при явке 74%. Выходит, доля Владикавказа достигает (или может достигать) примерно 13-14% голосов. То есть голосование во Владикавказе может решить исход выборов", - сказал Гукемухов корреспонденту "Кавказского узла".

В отличие от Южной Осетии, в Северной голосование "традиционно сопровождается подкупом избирателей", подтвердил журналист. "Из-за чего результаты на этих участках отличаются от усредненных югоосетинских, хотя и не критически. В этот раз, по утверждениям наблюдателей от оппозиции, купцы от «главного кандидата» за один голос давали 3000 рублей. Агитация российских чиновников – [главы Северной Осетии Сергея] Меняйло или кого-то другого - не влияет на выбор югоосетинского избирателя. Напомню, в 2011 году президент [России Дмитрий] Медведев лично принял участие в рекламном ролике кандидата Бибилова, но, несмотря на это, он проиграл кандидату от оппозиции Алле Джиоевой. Замечено, что подобная протекция раздражает югоосетинского избирателя и приносит прямо противоположный результат. Примечательно, что в этот раз московские кураторы никак не обозначили своих предпочтений", - сказал Марат Гукемухов.

8 апреля российские губернаторы и сенаторы побывали в Цхинвале для того, чтобы принять участие в сборе инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России. В числе тех, кто приехал поддержать действующего президента Южной Осетии, были глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Кабардино-Балканской республики Казбек Коков, сенаторы Сергей Карелин и Таймураз Мамсуров. Об инициативе присоединения Южной Осетии к России можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Применение админресурса в пользу Бибилова маловероятно во Владикавказе

Сергей Меняйло приезжал накануне выборов в Цхинвал, чтобы поддержать действующего президента Бибилова, но Меняйло нельзя считать отдельной значимой политической фигурой, способной на действия, несогласованные с федеральным центром, убежден Руслан Тотров.

"Воспринимать господина Меняйло как самостоятельную политическую фигуру было бы крайне несерьёзно. Это верный политический солдат империи, проводник «русского мира», и он будет делать только то, что входит в «инструкцию по употреблению», как я это называю. Военный человек, который, естественно, никакими цивильными категориями не мыслит и воспринимает сложившуюся общественно-политическую реальность как естественное продолжение в его глазах армии или флота. Поэтому ожидать от него самостоятельных заявлений, безусловно, нельзя, это ретранслятор идей и политики федерального центра. Поэтому если Москва скажет «давай», то Меняйло включит риторику необходимости референдума, присоединения и так далее. Если Москва будет молчать, то формулировки главы Северной Осетии станут всё более и более обтекаемыми", - сказал он.

Сергей Меняйло - вице-адмирал запаса, в 2009-2011 годах он был заместитель командующего Черноморским флотом России, говорится в справке "Кавказского узла" о главе Северной Осетии.

Меняйло не будет применять на участках в Северной Осетии админресурс для поддержки Бибилова, считает Тотров. "Гаглоев имел встречи на высоком уровне в Москве – это гораздо ценнее, чем какие-то переговоры с североосетинскими политиками. Ещё один важный показатель: большое интервью с Аланом Гаглоевым выпустило агентство РИА Новости. Это, по сути, печать и подпись с грифом «победитель выборов». Я не считаю, что Меняйло может админресурс на избирательных участках в Северной Осетии применить - время ушло", - констатировал он.

Напомним, не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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