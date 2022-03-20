Член избиркома Южной Осетии заявил о подлоге подписных листов в поддержку Гассеева

20 марта 2022, 16:51

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Силовики провели обыски в Центризбиркоме Южной Осетии по заявлению о подлоге подписных листов в поддержку кандидата в президенты Ибрагима Гассеева, а не их пропаже, пояснил сегодня член ЦИК Игорь Чочиев после заверения главы комиссии в том, что все подписные листы на месте.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. 19 марта стало известно, что Гассеев, Санакоев и еще четыре политика обжаловали отказ в суде.

Решение ЦИК Южной Осетии об исключении множества претендентов из предвыборной гонки было принято под "беспрецедентным давлением" со стороны властей, заявил политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров. По его мнению, в случае обжалования решения ЦИК рассчитывать на справедливое решение Верховного суда не приходится, так как этот орган подконтролен президенту.

Член избиркома озвучил предположение о попытке фальсификации на выборах

Обращение председателя ЦИК Южной Осетии Эмилии Гагиевой о том, что Комитет госбезопасности провел проверку по заявлению члена ЦИК с правом решающего голоса Игоря Чочиева, и не подтвердились сведения о пропаже 15 марта подписных листов в поддержку Ибрагима Гассеева, прокомментировал сегодня сам Чочиев.

"В своем заявлении я указывал не на утрату подписных листов Гассеева И.А., а на подлог документов, а именно – на замену некоторых подписных листов из папки №3 – из числа подписных листов, собранных членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса (здесь Чочиев назвал два имени. – Прим. "Кавказского узла") – подписными листами, собранными другими сборщиками", - говорится в заявлении Игоря Чочиева, размещенном на сайте ЦИК Южной Осетии.

Член избиркома предположил, что "целью такой замены (подлога) являлось уменьшение числа подписей, которые должны быть признаны недействительными в силу того, что сбор подписей членами избирательных комиссий запрещен".

"Очевидно также, что указанное действие совершено в интересах только одного кандидата – в поддержку которого данные подписи собирались. Именно об этом – о совершенном подлоге в избирательных документах с целью фальсификации выборов – я и заявил в органы, чьей обязанностью является государственная безопасность", - говорится в пояснении Игоря Чочиева.

Он также уточнил, почему не обратился к Эмилии Гагиевой "с жалобами на пропавшие подписные листы". "Полагаю, что подлог избирательных документов является преступлением, и что только правоохранительные органы могут рассматривать вопрос о наличии или отсутствии состава преступления. Именно поэтому я обратился не в ЦИК, а в орган, в чью компетенцию входит вопрос о расследовании преступлений", - заявил член избиркома.

По заявлению Чочиева сотрудники КГБ изъяли документы в Центризбиркоме

Заявление председателя ЦИК Эмилии Гагиевой, на которое сегодня отреагировал Чочиев, размещено на сайте комиссии 19 марта. В нем Гагиева сообщила, что вечером 16 марта в ЦИК прибыли сотрудники КГБ с постановлением об обследовании "помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств".

"В указанном документе, в частности, говорится, что 16 марта 2022 года в вышеуказанный комитет поступило письменное заявление от члена ЦИК Чочиева Игоря Гедевановича о том, что 15 марта 2022 года из его служебного кабинета были утеряны подписные листы, собранные в поддержку кандидата на должность президента Республики Южная Осетия Гассеева Ибрагима", - сообщила глава ЦИК.

Она выразила недоумение тем, что до 21.00 мск 16 марта от Игоря Чочиева не поступали жалобы о пропавших подписных листах. "Это не было озвучено и на заседании ЦИК. Решение об отказе в регистрации кандидатом на должность президента Республики Южная Осетия Гассеева И.А. не содержит сведений о пропавших или замененных подписных листах", - подчеркнула Эмилия Гагиева.

По ее словам, 16 марта сотрудники КГБ обследовали помещения ЦИК. "Подписные листы […] находились в помещении членов ЦИК и были изучены всеми присутствующими. Среди подписных листов в папке №3 отсутствующих (все листы нумеруются) листов не оказалось. При этом необходимо дополнить, что только подписные листы Гассеева И.А. вызывали с первого дня особый интерес у большинства членов ЦИК, их изучение не прекратилось и в день рассмотрения вопроса о регистрации кандидатов", - заявила руководитель комиссии.

Сотрудники КГБ изъяли папку с подписными листами в поддержку Ибрагима Гассеева и записи с камер видеонаблюдения в здании ЦИК, "проводятся соответствующие мероприятия", уточнила Гагиева.

Напомним, Ибрагим Гассеев возглавлял Минобороны при президентах Эдуарде Кокойты и Леониде Тибилове, и пять лет - при Анатолии Бибилове. В начале 2022 года Гассеев объявил о намерении участвовать в президентских выборах. 25 февраля Анатолий Бибилов уволил Ибрагима Гассеева и его заместителя Ахсара Гассиева, заявив, что министру обороны "не до армии и не до боевой подготовки" на фоне военной операции на Украине и риска ухудшения ситуации близ границ Грузии и Южной Осетии. В предвыборном штабе Гассеева сообщили "Кавказскому узлу", что считают увольнение министра "сведением счетов и местью за участие в выборах президента".

Ибрагим Гассеев, показательно уволенный Анатолием Бибиловым, в начале марта вошел в коалицию оппозиционных кандидатов в президенты. Это свидетельствует о том, что Гассеев не является техническим кандидатом при действующем президенте, предположили политолог Алана Плиева и журналист Руслан Тотров. Оппозиционная роль бывшего министра неочевидна, возразил журналист Заур Фарниев. "С одной стороны, можно сказать, что лучшей рекламы для Ибрагима Гассеева в президентской гонке придумать сложно, а с другой стороны, если это было на самом деле, то можно говорить о претензиях к пиарщикам Анатолия Бибилова, потому что собственными руками взращивать и накачивать рейтингом кандидата, который, возможно, будет тебе противостоять, это не очень умно", - сказал "Кавказскому узлу" Заур Фарниев.

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