Бывший претендент на пост президента возглавил Минобороны Южной Осетии

18 апреля 2022, 15:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министром обороны Южной Осетии стал старший офицер разведки Генштаба Южной Осетии Владимир Пухаев, которого Центризбирком не допустил к участив в президентских выборах. Президент Анатолий Бибилов поручил ему уделить особое внимание боевой и физической подготовке военных.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля, после начала спецоперации на Украине, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обвинил в бездействии и уволил министра обороны Ибрагима Гассеева, который заявил о намерении побороться за пост президента, и его заместителя министр Ахсара Гассиева. После отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата, Гассиев призвал своих сторонников поддержать первом туре президентских выборов Александра Плиева. на пост президента была выдвинута и кандидатура Владимира Пухаева, однако он прошел экзамен на уровень владения государственными языками республики, Центризбирком отказался зарегистрировать его в качестве кандидата.

10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии, Алан Гаглоев и действующий президент Анатолий Бибилов вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. После окончания первого тура Гаглоев призвал избирателей активно проголосовать во втором туре, а Бибилов заявил об идеологических разногласиях со своим соперником. Гаглоев и Бибилов не продемонстрировали различных идеологических позиций в ходе предвыборной кампании, а заявление Бибилова о столкновении двух идеологий является лишь попыткой набрать дополнительные очки, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Центризбирком назначил второй тур голосования на 28 апреля.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил бывшего сотрудника правоохранительных органов Владимира Пухаева министром обороны Республики, указ об этом опубликован сегодня на сайте главы Южной Осетии.

Бибилов среди задач Пухаева на посту выделил боевую и физическую подготовку военнослужащих. "Долгое время министерство обороны было без министра. Сегодня во время построения на плацу представил нового министра личному составу и командованию. Им стал Владимир Пухаев (...) Цели и задачи, стоящие перед ведомством, не меняются. Требую особое внимание уделить боевой и физической подготовке личного состава и воинской дисциплине", – написал сегодня Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.

Владимиру Пухаеву 40 лет, он окончил экономический факультет Юго-Осетинского университет в 2015 году. С 2000 по 2004 год работал в ОМОН МВД Южной Осетии, с 2004 по 2005 год служил по контракту, с 2005 по 2007 год работал в КГБ Южной Осетии, а с 2007 по 2015 год - В Минобороны. В 2015 году поступил на учебу в общевойсковую академию Вооруженных сил РФ имени Фрунзе (кафедра «Разведка и иностранные армии»), которую окончил в 2017 году, после чего служит в Минобороны Южной Осетии в должности старшего офицера разведки Генерального штаба, следует из биографии Пухаева, опубликованной на сайте президента Южной Осетии.

В выборах участвовали пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

26 марта жители Южной Осетии отправились на Украину для участия в российской военной операции, сообщил Анатолий Бибилов 26 марта. После этого Бибилов назначил бывшего президента Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине. Это решение принято в расчете на голоса избирателей из числа сторонников бывшего президента, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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