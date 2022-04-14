ЦИК Южной Осетии назначил второй тур выборов на 28 апреля

14 апреля 2022, 15:07

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Центризбирком Южной Осетии огласил сегодня итоги первого тура голосования, Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов, за Анатолия Бибилова проголосовали 34,95% избирателей. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, глава ЦИК предложила сделать этот день выходным.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии, Алан Гаглоев и действующий президент Анатолий Бибилов вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. После окончания первого тура Гаглоев призвал избирателей активно проголосовать во втором туре, а Бибилов заявил об идеологических разногласиях со своим соперником. Гаглоев и Бибилов не продемонстрировали различных идеологических позиций в ходе предвыборной кампании, а заявление Бибилова о столкновении двух идеологий является лишь попыткой набрать дополнительные очки, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на выборах президента 10 апреля после обработки 100% протоколов набрал 9 706 голосов (34,95%), лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев - 10 707 голосов (38,55%), явка на выборах составила 73,97%, говорится в итоговом протоколе Центризбиркома. За Гарри Мулдарова проголосовали 2592 человека (9,33%), за Александра Плиева - 3434 (12,37%) за Дмитрия Тасоева голоса отдали 822 избирателя (2,96%). Против всех проголосовали 510 избирателей (1,84%), сообщило сегодня ИА "Рес".

Второй тур выборов состоится 28 апреля, сообщила сегодня глава ЦИК Эмилия Гагиева. "Прозвучали разные предложения - это 28 апреля, 23 апреля, 1 или 8 мая, так как выборы не могут назначаться на праздничный день. После долгого обсуждения большинством голосов принято решение назначить их на 28 апреля, которое приходится на четверг. В связи с чем, сегодня же будет направлено письмо главе государства с просьбой, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий", - привело ее слова агентство.

"Кавказский узел" также писал, что не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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