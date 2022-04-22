Верховный суд Южной Осетии анонсировал заседание о переносе выборов президента

22 апреля 2022, 15:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Иск о признании незаконным постановления ЦИК Южной Осетии о назначении второго тура выборов президента, который подали проживающие в Северной Осетии избиратели, будет рассмотрен 23 апреля, в случае удовлетворения иска выборы будут перенесены на выходной день. ЦИК рассматривает предложение открыть три участка во Владикавказе, сообщила представитель Центризбиркома.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля прошел первый тур выборов президента Южной Осетии. Лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов) вышли во второй тур. Оппозиция заявила о поддержке Алана Гаглоева. Второй тур выборов президента пройдет 28 апреля, которое приходится на четверг, заявила глава ЦИК и предложила сделать этот день выходным, однако Бибилов так и не подписал документ об этом. Проведение выборов в будний день нарушит права избирателей, находящихся за ее пределами, указал Анатолий Бибилов. Избирком Южной Осетии попросил открыть во Владикавказе два участка для голосования во втором туре выборов президента. 21 апреля стало известно, что граждане Южной Осетии, живущие во Владикавказе, обратились в суд с требованием перенести голосование во втором туре президентских выборов на другой день Перенос даты выборов на более поздний срок поможет действующему президенту Анатолию Бибилову обеспечить приток избирателей, предположила политолог Алана Плиева.

Административное исковое заявление о признании незаконным постановления ЦИК Южной Осетии о назначении выборов на 28 апреля будет рассмотрено 23 апреля, сообщила сегодня пресс-служба суда. "В Верховный Суд Южной Осетии поступило административное исковое заявление о признании постановления ЦИК от 14 апреля 2022 года незаконным и его отмене, и обязании ЦИК Республики принять решение о назначении даты повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства", - процитировало сообщение пресс-службы ИА "Рес".

Заявление поступило от имени граждан Южной Осетии, проживающих на территории Северной Осетии, они просят перенести голосование на выходной день, заседание намечено на 11.00 23 апреля, рассказала член ЦИК Марина Цховребова. Если суд удовлетворит жалобу, решение о назначении новой даты будет принято коллегиально на заседании ЦИК, сообщил сегодня "Спутник Осетия".

Цховребова также сообщила, что бюллетени уже отпечатаны, вопрос с количеством бюллетеней, которые будут направлены за пределы республики, решается. По ее словам, на ближайшем заседании ЦИК будет рассмотрено и предложение об открытии третьего участка на территории Северной Осетии, говорится в публикации.

Голосование в первом туре выборов прошло на 72 участках на территории Южной Осетии. Еще два участка работали в Северной Осетии, один в Москве и один в Цхинвале. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Пользователи соцсетей призвали собраться у здания суда к началу судебного заседания. В частности, призыв подойти к зданию суда был размещен сегодня в Telegram-канале Iron_bonvarnon. "Мы являемся убежденными сторонниками того, чтобы каждый осетин имел устойчивую связь с Южной Осетией и ощущал себя ее частью. Но не таким способом и не для того, чтобы осуществлять незаконные действия вроде попытки отмены выборов", - говорится в сообщении. Публикация к 14.50 мск собрала 24 комментария.

"У горе-политтехнологов, осевших в гостинице "Ирыстон" ни на что другое ума не нашлось, кроме как сообразить этот дешёвый трюк. Всё равно ничего не получится", - предположил Аслан Кутаров. "Везде есть порядочные люди, в том числе и в судах", - выразила надежду Madi.

Такое же мнение высказала в группе "Алания Выборы" в соцсети Facebook* Кристина Гагиева. "Я верю в гуманность и неподкупность судьи З.А. Джиоевой, на плечи которой легло тяжкое бремя в это непростое для народа Южной Осетии время. Поддержим ее завтра у задания суда! Выразим ей солидарность своим присутствием! Вы не одна! Народ Южной Осетии с вами!", написала она. Публикация к 14. 50 мск набрала шесть комментариев. "На судью я бы не возлагал надежд", - отметил Igor Guftinsky. "Пусть выбирает, Бибилов (...) или народ Алании! Гражданское противостояние или мир и закон!", прокомментировал пользователь Архитектор Невский.

Не менее 10 государств отказались признать выборы в Южной Осетии и выступили в поддержку территориальной целостности Грузии. Аналогичное заявление сделал представитель Евросоюза. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.