Житель Дагестана заподозрен в пособничестве террористам

25 апреля 2022, 15:58

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Уголовное дело о пособничестве участникам террористической организации расследуется в отношении жителя Бабаюртовского района, который в 2017 году предоставлял продукты и жилье членам незаконного вооруженного формирования, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Дагестану.

Житель селения Бутуш Бабаюртовского района Ибрагимов подозревается в пособничестве террористам. Следствие предположило, что в апреле-мае 2017 года Ибрагимов предоставлял жилье, продукты питания и предметы первой необходимости участникам незаконного вооруженного формирования, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Уголовное дело расследуется по статье о пособничестве деятельности террористической организации, пишет газета "Нур" со ссылкой на ведомство.

Часть 5 статьи 33 УК РФ предполагает пособничество и отдельного наказания не предусматривает. Часть 2 статьи 298 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что следствие в октябре 2021 года предположило, что 30-летний уроженец Хасавюртовского района Дагестана организовал сбор денег для боевиков в Сирии, а также пытался через интернет завербовать жителя Чечни в ряды ИГ*.

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Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.