Адвокат рассказал о спокойной реакции Магамадова и Исаева на приговор

23 февраля 2022, 04:46

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Приговор Ачхой-Мартановского суда Салех Магамадов и Исмаил Исаев восприняли спокойно, они сразу понимали, что будет лишение свободы и добиться правосудия можно только в Европейском суде, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Александр Немов. Судья огласил только резолютивную часть приговора, а мотивировочную обещал выдать в течение пяти дней, такое в уголовных процессах происходит крайне редко, отметил защитник.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам. Дело в отношении братьев сфабриковано, защита будет обжаловать приговор, заявил адвокат Александр Немов.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Дело братьев рассматривается в Ачхой-Мартановском суде с 12 октября 2021 года. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка, которую проводили с этим требованием братья. Amnesty International потребовала освободить братьев, отметив, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу не является преступлением.

Заседание в Ачхой-Мартановском суде по делу Салеха Магамадова и Исмаила Исаева было очень коротким, потому что была оглашена только резолютивная часть приговора, рассказал 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Немов.

По его мнению, это было немного "странно". "Такая возможность есть у судьи, статья 241 УПК РФ позволяет суду так сделать - на основании собственного постановления при наличии определенных причин огласить только резолютивную часть приговора. Но такое в уголовных процессах происходит крайне редко. Так что мне пока ничего не известно. Судья сказал, что они признаны виновными, сообщил, какие сроки им назначены в качестве наказания - и всё. Почему назначено такое наказание, в чем заключаются доказательства того, что они виновны - пока не ясно", - сказал адвокат.

Мотивировочную часть судья обещал выдать в течение пяти дней, добавил защитник. Он также пояснил, что Исаев получил более мягкое наказание, потому что на момент вменяемого ему преступления он был несовершеннолетним.

По словам Немова, кроме адвоката и судьи, на суде присутствовал прокурор и очень много судебных приставов. Также в зал разрешили пройти двум тетям братьев, но перед этим их заставили выключить телефоны.

После оглашения приговора тети братьев расстроились, а сами братья восприняли решение суда спокойно, отметил Немов. "Они в принципе очень скептически относятся к этому процессу и сразу понимали, что будет лишение свободы. И то, что им дали по минимуму - а им дали по минимуму, меньше нельзя дать по этой статье - не вызвало у них особой реакции. "Ну, дали и дали" - такое отношение. Мы до этого общались, и я спрашивал, что, если дадут 10 лет, 12 лет. Их мнение - разницы нет, все равно правосудия можно добиться только в Европейском суде, а его решения тоже ждать придется долго", - рассказал адвокат.

Немов подчеркнул, что его подзащитные не признали вину. "Есть протоколы допроса в качестве подозреваемых и обвиняемых, где стоит их подпись, и где есть текст о том, что они эти преступные деяния совершили. Но они эти показания не давали. Их несколько дней держали в отделениях, не допуская адвокатов, угрожали, запугивали, применяли насилие. И они под этим давлением подписали эти протоколы, но впоследствии от этого отказались. И на этапе следствия, когда адвокаты смогли к ним попасть, и на этапе суда - они говорили, что невиновны, а протоколы подписали под давлением", - сказал он.

Братья никакого отношения ни к боевику, которому они якобы передавали еду, ни к каким-либо еще участникам НВФ не имеют, и на суде не было представлено доказательств этого, подчеркнул Немов. "По версии следствия, они вступили в контакт с участником НВФ и договорились, что будут поставлять ему продукты. И два раза они якобы ездили в станицу Ассиновская и передавали ему два пакета. Но это никакими объективными доказательствами не подтверждается", - отметил он.

Обвинение представило в суд лишь двоих свидетелей, которые якобы возили братьев в Ассиновскую, но, как отметил Немов, эти свидетели сами проходили по аналогичному делу о пособничестве участнику НВФ. Сейчас они уже сами осуждены и отбывают наказание. "Когда они давали эти свидетельские показания, они сами уже находились под следствием. Известно, что они заключали сделку со следствием. Не исключено, что из-за сделки со следствием они получили более мягкое наказание, а "сделкой" были показания как раз по нашему делу", - предположил адвокат.

Напомним, братья Магамадов и Исаев были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). После задержания в феврале 2021 года им предъявлено обвинение в помощи боевику. Это обвинение нелепо, поскольку Магамадов и Исаев - члены ЛГБТ-сообщества и атеисты, а из версии следствия следует, что на их поддержку согласился сторонник радикального течения в исламе, указала обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

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