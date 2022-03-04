04 марта 2022, 13:33

Житель Ингушетии задержан по делу о помощи боевикам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина покупал медикаменты двоим участникам незаконного вооруженного формирования, сообщило управление Следкома по Ингушетии.

По данным следствия, 39-летний житель Ингушетии оказывал пособническую помощь в виде приобретения медикаментов двоим участниками незаконного вооруженного формирования, функционирующего на территории республики, проинформировало ведомство.

В отношении 39-летнего жителя Ингушетии возбуждено дело по ч.5 ст.33 - ч.2 ст.208 УК России (оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом). Мужчина задержан. "Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале жительница Ингушетии была заподозрена в пособничестве сирийским боевикам. По версии следствия, она занимается в Сирии приготовлением пищи для боевиков.

Примечание:

"Владельцем схрона с оружием в Ингушетии назван убитый боевик", "Следком нашел новые детали в деле о подготовке терактов в Ингушетии", "Утвержден приговор жителю Ингушетии по делу о финансировании боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 марта 2022, 13:47

04 марта 2022, 13:00

04 марта 2022, 12:37

04 марта 2022, 11:46

04 марта 2022, 11:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи