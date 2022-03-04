Житель Ингушетии задержан по делу о помощи боевикам

04 марта 2022, 13:33

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Мужчина покупал медикаменты двоим участникам незаконного вооруженного формирования, сообщило управление Следкома по Ингушетии.

По данным следствия, 39-летний житель Ингушетии оказывал пособническую помощь в виде приобретения медикаментов двоим участниками незаконного вооруженного формирования, функционирующего на территории республики, проинформировало ведомство.

В отношении 39-летнего жителя Ингушетии возбуждено дело по ч.5 ст.33 - ч.2 ст.208 УК России (оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом). Мужчина задержан. "Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале жительница Ингушетии была заподозрена в пособничестве сирийским боевикам. По версии следствия, она занимается в Сирии приготовлением пищи для боевиков.