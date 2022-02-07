07 февраля 2022, 16:12

Жительница Ингушетии заподозрена в пособничестве сирийским боевикам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженка Ингушетии занимается в Сирии приготовлением пищи для боевиков ИГ* и их лечением, заподозрили следователи. 

Жительница Ингушетии заподозрена в участии в деятельности террористической организации и участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. По версии следствия, в мае 2016 года 41-летняя жительница Ингушетии приехала в сирийский город Ракка, где добровольно вступила в структурное подразделение ИГ*. "Подозреваемая выполняет функции по приготовлению пищи, ведению подсобного хозяйства, оказанию медицинской помощи и уходу за раненными боевиками, принимающими участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сообщило сегодня управление СКР по Ингушетии.

Расследование ведется следственным отделом по городу Карабулак следственного управления СК России по Ингушетии. Решается вопрос о предъявлении подозреваемой заочного обвинения и объявлении её в международный розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Комментариев подозреваемой или ее официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Следком Ингушетии рассказал новые подробности в деле о подготовке терактов на территории республики. По версии следствия, 18-летние обвиняемые прошли обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства и планировали взорвать здания Росгвардии и отдельного батальона патрульно-постовой службы сунженского МВД.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом

Примечание:

"Житель Ингушетии приговорен к штрафу за оправдание терроризма", "Военный суд утвердил приговор участнику нападения на пост ДПС в Магасе", "Житель Ингушетии приговорен к шести годам колонии за присягу ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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