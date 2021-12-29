29 декабря 2021, 05:03

Житель Ингушетии приговорен к штрафу за оправдание терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей жителя Ингушетии Руслана Оздоева, признав его виновным в публичном оправдании терроризма.

27-летний уроженец и житель Назрани Руслан Оздоев обвинялся в публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК России). Наказание по этой статье предусматривает как штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, так и лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

"Установлено, что подсудимый в 2015 и 2016 годах на общедоступной странице одной из социальных сетей разместил видеофайл с изображением символики международной террористической организации ИГ* и текстовый файл, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористической деятельности", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Оздоев был признан виновным, ему назначен штраф в 250 тысяч рублей. Также он лишен права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов" на год. Свою вину он признал, его дело рассматривалось в особом порядке (без изучения доказательств - прим. "Кавказского узла"). Оздоев не стал обжаловать приговор и 28 декабря он вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда. 

Комментариями Руслана Оздоева и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Уголовное дело в отношении Оздоева поступило в суд 30 ноября, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда. 

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ингушетии Бека Хаштырова виновным в попытке стать участником "Исламского государства"* и оправдании терроризма. Он был приговорен к шести годам лишения свободы.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Примирение кровников в Чечне вызвало дискуссию в соцсети", "Правозащитники осудили включение Погорова в список экстремистов и террористов", "Обращение отца Тимурзиевых к Кадырову осталось без ответа".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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