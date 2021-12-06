06 декабря 2021, 15:15

Житель Ингушетии приговорен к шести годам колонии за присягу ИГ*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал сегодня жителя Ингушетии Бека Хаштырова виновным в попытке стать участником "Исламского государства"* и оправдании терроризма. 

18-летний житель Ингушетии Бек Хаштыров обвинялся в попытке участия в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма и  незаконном хранении взрывных устройств. 

"Установлено, что подсудимый в начале 2020 года, желая вступить в международную террористическую организацию "Исламское государство",  записал видеозапись, на которой он произносит текст присяги руководителю организации. Видеозапись присяги, в тексте которой содержатся признаки оправдания терроризма, он разместил на общедоступной странице одной из социальных сетей. Кроме того, Хаштыров хранил по месту своего жительства пригодное для производства взрыва самодельное взрывное устройство" - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Хаштыров был признан виновным и приговорен к шести годам в колонии общего режима, свою вину он отрицал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном суде. 

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие  в деятельности террористической организации) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) - до семи лет лишения свободы, часть 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств) - до восьми лет лишения свободы. Часть 1 статьи 30 УК РФ предполагает подготовку к совершению преступления и отдельного наказания не предусматривает.

Уголовное дело в отношении Бека Хаштырова поступило в суд 20 января, слушания по существу начались в марте, процесс занял 14 заседаний, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону 30 сентября признал жителя Ингушетии Ахмеда Имагожева виновным в участии в террористической организации и покушении на полицейских и приговорил к 27 годам колонии. Имагожев отрицал участие в ИГ* и намерен обжаловать приговор, заявил его адвокат.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также доступна справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

Примечание:

"Пять жителей Гудермеса осуждены за попытку вступить в НВФ", "Участник рейда Басаева на Дагестан приговорен к длительному сроку", "Житель Ростовской области оштрафован за демонстрацию свастики".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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