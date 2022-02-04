Следком нашел новые детали в деле о подготовке терактов в Ингушетии

04 февраля 2022, 13:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18-летние жители Ингушетии, подозреваемые в причастности к "Исламскому государству"*, прошли обучение и планировали теракты на территории республики, заявил Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября 2021 года ФСБ рапортовала о предотвращении терактов в Ингушетии, заявив о задержании четырех сторонников запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". Они были заподозрены в подготовке терактов и нападений на силовиков. Следствие 8 сентября предъявило двоим из четырех арестованных обвинение в подготовке терактов, а еще двое были обвинены в содействии сторонникам ИГ*. Источники сообщили, что два жителя Ингушетии намеревались взорвать административные здания управления вневедомственной охраны и ППС в Сунже.

По версии следствия, подозреваемые, ставшие участниками "Исламского государства"*, не позднее августа 2021 года в Сунже прошли обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства. Затем, по информации следователей, они планировали совершить теракты на территории республики - подрыв административного здания Росгвардии и здания отдельного батальона патрульно-постовой службы сунженского МВД, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). "Ранее следственными органами СК России в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по фактам совершения иных преступлений террористического характера, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Число подозреваемых ведомство не уточнило.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом